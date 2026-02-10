Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве

Президент,Сельское хозяйство
Айман Аманжолова
корреспондент

Указание было дано на расширенном заседании Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил Президент, вопросы развития глубокой переработки сырья особо актуальны в сельском хозяйстве. Текущая модель поддержки агропромышленного комплекса ориентирована на увеличение валового продукта, а не на решение накопленных проблем. В результате сохраняется зависимость от импорта продовольствия, что ведет к повышению цен.

- Исполнительная власть прибегает к административным мерам, чтобы воспрепятствовать этому. Ранее Правительство заявляло об отказе от прямого регулирования цен на социально значимые продукты питания. Тем не менее, список таких товаров увеличился с 19 до 31. Правительство уверяет, что данные меры носят временный характер. Но, как у нас часто происходит, все временное становится постоянным.

То же самое можно сказать и о нерыночных ограничениях на экспорт сельхозпродукции, вводимых без полноценной оценки последствий. Логика этих действий в целом понятна – проще ставить ограничения на рынок, нежели его развивать. Такой подход неприемлем. Правительству в диалоге с бизнесом предстоит принять системные меры по развитию пищевой промышленности», - сказал Президент.  У нас есть значительные возможности для развития животноводства. Однако мы пока не используем этот потенциал в полной мере, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, животноводство страдает от полного отсутствия стратегии, низкой динамики развития и бессистемной работы. В этой сфере сохраняются нерешенные проблемы. Значительная часть продукции формируется в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их долю приходится 60% производства мяса и 80% молока. Такое положение дел не способствует повышению производительности в отрасли.

«В стране не налажена цепочка процессов от формирования кормовой базы до переработки, логистики и сбыта. Иными словами, отсутствует единая система управления. К сожалению, в 2026 году мы вынуждены говорить о таких проблемах», - подчеркнул Глава государства.

Разработанный в этом году План развития животноводства должен устранить пробелы в этой сфере и способствовать ее развитию.  

«В Послании и интервью газете Turkistan мною поставлена задача полноценно задействовать механизмы кооперации мелких хозяйств. Здесь показателен зарубежный опыт. Так, благодаря четко выстроенной системе кооперации Нидерланды экспортируют сельхозпродукцию на 130 млрд долларов. Правительству следует принять решительные меры по стимулированию фермеров к объединению в кооперативы нового формата. Поручаю до 1 сентября текущего года разработать новый Закон о кооперации в сельском хозяйстве», - продолжил Президент.

Система государственной поддержки крестьян, которая подвержена различным «теневым» схемам, должна быть максимально прозрачной.

Правительству нужно до конца года завершить интеграцию информационных систем, чтобы обеспечить цифровой учет субсидий и взять на контроль обязательства крестьян.

Устойчивое развитие животноводства невозможно без качественной системы ветеринарной безопасности. Откровенно говоря, в Казахстане эта сфера еще далека от передовых стандартов. Из 168 лабораторий только 27 соответствуют международному уровню. Отмечается слабый контроль за работой ветеринарных врачей. За три года выявлены 30 тысяч фиктивных актов о вакцинации скота.

«В этой сфере необходимо окончательно навести порядок. Правительство должно в трехмесячный срок принять комплексную программу развития ветеринарии», - заключил Глава государства.

#Токаев #сельское хозяйство #АПК

