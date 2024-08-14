Президент посетил диспетчерско-аналитический центр Qarmet

Президент
127
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Генеральный директор Qarmet Вадим Басин доложил Касым-Жомарту Токаеву о развитии угольного подразделения компании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, если в прошлом году добыча угля производилась только на 3-х шахтах, то по поручению президента в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех 8 шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.

Президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь.

Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.

Глава государства по видеосвязи побеседовал с горняками шахты «Саранская», которые находились под землей на глубине 620 метров. Компания оснащает работников новой разработкой alarmphone – сверхзащищенным гаджетом с функциями смартфона для оперативного контакта с персоналом.

В завершение президент поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.

#Токаев #Караганда #QARMET

Популярное

Все
Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?
С газом наметились подвижки
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
«Первое, что понравилось, был батут...»
Не заплатили за отдых детей
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
Форму школьную купить – это вам не шутка
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Навели порядок в ущелье
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Выработать единый подход
Кисида заявил о планах покинуть пост премьер-министра Японии
Человек, о котором помнит народ
Путинцева вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
Более 400 медалей завоевали наши школьники на предметных олимпиадах
Истоки лудомании – в семейных отношениях
Школьники провели каникулы в археологической экспедиции
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Братские народы, объединенные общей целью
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
На песке осталась обувь...
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Начните говорить на казахском сейчас!
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
В Приаралье продолжаются субботники
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
На дорогах Костаная совсем небезопасно
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев посетил Qarmet в Темиртау
Президент прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область
Президент дал ряд поручений акиму Астаны
Токаев принял главу «Казатомпрома»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]