Президент посетил центр "Анаға тағзым" в Кызылорде

Президент, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Кызылорду Касым-Жомарт Токаев осмотрел недавно открытый в городе центр «Анаға тағзым», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Данный центр, стоимость которого составляет 1,7 млрд тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину «Қазақ елінің ұлы аналары». Затем ему представили зал «Ұлт жақұты», клуб бабушек «Мирас», школу «Жас отау», фото-видео студию «Шамшырақ», кабинет психолога-медиатора.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #Кызылорда #визит #центр #традиции #Анаға тағзым

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