Президент поставил ряд задач перед новым акимом Мангистауской области

В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде нового акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи президент поставил перед главой региона ряд актуальных задач. В частности, предстоит активизировать работу по диверсификации экономики региона, включая создание новых производств и «точек роста».

Особого внимания требует развитие туризма, а также строительной и транспортно-логистической отраслей.

Глава государства отметил важность комплексных мер по модернизации коммунальной инфраструктуры. Акиму поручено ускорить ремонт и модернизацию инфраструктуры Мангистауского атомного энергетического комбината и предприятия «Каспий жылу, су арнасы», обеспечивающих теплом и питьевой водой Актау и близлежащие населенные пункты.

Для ликвидации дефицита воды необходимо увеличить мощность опреснительного завода «Каспий» и ввести в эксплуатацию дополнительные объекты водоснабжения за счет частных инвестиций.

17 мая указом главы государства Килыбай Нурдаулет Игиликович был назначен акимом Мангистауской области.