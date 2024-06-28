Президент поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба президента РК

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Средства массовой информации страны играют огромную роль в обновлении общественного сознания и укреплении сплоченности нашей нации. Развитие масс-медиа, защита прав и законных интересов журналистов является одной из приоритетных задач государства.

Отечественная журналистика обладает большой историей и собственным уникальным стилем, выработанным несколькими поколениями мастеров своего дела. Важно сохранить ее богатое наследие и славные просветительские традиции. Представители медиасферы нашей страны сегодня достойно выполняют эту ответственную миссию.

Вы показываете пример подлинного профессионализма, изо дня в день обеспечивая граждан достоверной и оперативной информацией. Уверен, вы будете и впредь поднимать волнующие людей вопросы, всемерно содействовать продвижению наших общенациональных ценностей.

Желаю вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!