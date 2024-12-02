Президент поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с Национальным днем ОАЭ

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна и его соотечественников с Национальным днем Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как отметил президент, ОАЭ – страна с динамично развивающейся экономикой, пользующаяся высоким авторитетом в международном сообществе.

Он пожелал Эмиратам дальнейшего процветания под руководством шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.

Кроме того, глава государства подтвердил приверженность углублению сотрудничества с ОАЭ, которые являются одним из ключевых партнеров Казахстана в Заливе, во благо двух народов.