Президент поздравил участников Болашака с 30-летием программы

Образование
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Астане состоялся торжественный форум, посвященный 30-летию международной стипендии «Болашак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо в адрес участников программы. От имени главы государства поздравление зачитала заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

«Это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины. Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями. Сегодня тысячи выпускников программы «Болашак» успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах. Наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своем развитии. Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы «Адал азамат», — говорится в приветственном обращении главы государства.

Напомним, 30 лет назад в республике было принято решение учредить международную стипендию, которая предоставит возможность казахстанцам получить образование в лучших зарубежных вузах. За эти годы в стране подготовили более 12 тысяч специалистов в приоритетных для страны областях. Порядка 2 тысяч граждан сейчас обучаются в ведущих зарубежных вузах и научных центрах.

«Государство создает все условия для развития науки, выделяет средства для формирования современной научно-исследовательской инфраструктуры, активно развивает международное сотрудничество. Верим, что талантливая молодежь поддержит все эти усилия», — отметила Тамара Дуйсенова, обращаясь к участникам мероприятия.

Ранее сообщалось, что депутат Сената Андрей Лукин требует проверить АО «Центр международных программ» на коррупцию и в целом на эффективность деятельности. По его словам, образовательную программу превратили в учебный туризм.

Сенатор напомнил, что на обучение в зарубежных вузах по программе «Болашак» за последние 12 лет было выделено порядка 200 млрд тенге, однако средства используются нерационально, есть факты хищений. Это влечет необоснованные бюджетные затраты и ведет к дискредитации самой идеи Болашака. В частности, отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение.

По его информации, большинство выпускников Болашака нарушают требования о возвращении в Казахстан и трудовой деятельности по специальности во благо родины. Соответствующими органами установлено порядка 1 тыс. таких фактов.

#программа #поздравление #юбилей #Болашак

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