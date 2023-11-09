“Учебный туризм” - сенатор требует проверить Центр международных программ на коррупцию

Депутат Сената Андрей Лукин требует проверить АО «Центр международных программ» на коррупцию и в целом эффективную деятельность. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

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«Настоящим депутатским запросом поднимаются вопросы деятельности АО «Центр международных программ» (ЦМП) по вопросам соблюдения законодательства, регламентирующего подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках международной стипендии президента Республики Казахстан «Болашак», а также целевого использования бюджетных средств, затраченных на ее реализацию за 2010-2022 годы», - отметил сенатор.

Он напомнил, что за прошедшее время в зарубежных ВУЗах по программе Болашак прошли обучение свыше 15 тысяч стипендиатов, подготовлено почти 12 тысяч специалистов, соответственно, на эти цели за последние 12 лет выделено порядка 200 млрд тенге.

«Однако, в результате не всегда должной организации работы ЦМП и надлежащей координации со стороны министерства науки и высшего образования, а ныне министерства науки и высшего образования, средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально, есть факты хищений. Это влечет необоснованные бюджетные затраты и ведет к дискредитации самой идеи Болашака. В частности, отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение», - констатировал депутат.

По его информации, отдельными выпускниками Болашак нарушаются требования о возвращении в Республику Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак».

Соответствующими органами установлено порядка 1 тыс. таких фактов. К примеру, гражданин Б. в 2014 году завершил обучение в Великобритании по категории «Государственный служащий». Между тем, работал в Казахстане не по специальности, в ТОО в должности заместителя директора и длительное время находился за рубежом. Тем самым, гражданином Б. нарушены обязательства по непрерывной отработке на территории страны. Однако ЦМП, предусмотренные нормативными правовыми актами меры не принимает, вместе с тем сумма затраченных средств на обучение – 16,5 млн тенге. Рискам не востребованности на рынке труда подвержены полученные в рамках стипендии специальности «государственное управление» и «международные отношения».

Так, выпускник П. по диплому получил специальность «Государственное управление» в магистратуре Гарварда в 2019 году. Отрабатывает в должности директора ТОО. Закончивший магистратуру по аналогичной специальности в Университете Глазго, выпускник Б. отрабатывает в частной компании специалистом отдела кадров. Только по 24 выпускникам, сумма расходов на их обучение составила более 750 млн тенге. Таким образом, фактически, мониторинг трудовой отработки формален и не влияет на добросовестное исполнение стипендиатами обязательств», - привел данные Лукин.

Кроме того, по его словам, имеются факты неправомерного снятия обременений с залогового имущества. Сенатор напомнил, что в соответствии с пунктом 15 Правил заключения договора на обучение или прохождение стажировки со стипендиатами, осуществления размещения стипендиатов, мониторинга успеваемости и осуществления трудовой деятельности стипендиатов, замены залогового имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов, возмещения расходов, затраченных на стипендиата со дня вынесения Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом решения о присуждении международной стипендии «Болашак», включая оплату неустойки, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге у ЦМП, осуществляется после надлежащего исполнения стипендиатом всех договорных обязательств.

«Несмотря на это, экс-руководством ЦМП были приняты решения о снятии залога по выпускникам, не исполнившим обязательства, затраты на обучение которых составили свыше 100 млн тенге. В целом, задолженность более 340 лишенных и 60 отказавшихся от стипендии лиц составляет 6,6 млрд тенге. При этом процесс возврата государству этих средств носит длительный характер. Этому способствует и бездействие ответственных лиц ЦМП. К примеру, в результате процессуальных упущений судами отказано в удовлетворении исков на общую сумму свыше 40 млн тенге, основанием которых является пропуск срока исковой давности. Имеются 50 фактов не направления на принудительное исполнение вступивших в законную силу судебных решений о взыскании порядка 500 млн тенге», - отметил Лукин.

Также, процедуры формирования списка ВУЗов для обучения по программе Болашак содержат широкие возможности включения практически любых ВУЗов. Так, имеются факты направления стипендиатов в ВУЗы, отсутствующие в утвержденных списках. Аналогичная ситуация с определением специальностей – детальный порядок их включения в перечни не установлен.

«При этом, практикоориентированность и целесообразность включения отдельных специальностей вызывает вопросы. К примеру, наличие отдельных творческих специальностей или сфер госуправления, администрирования, права и менеджмента, специалистов которых в избытке готовят отечественные ВУЗы и ССУЗы. Следует отметить, что больше половины выпускников Болашак обучались по гуманитарным наукам, 55% выпускников подготовлено по социальным дисциплинам, 35% – по экономике и финансам, государственной политике и праву», - констатировал депутат.

Кроме того, отметил Лукин, процедуры отбора лиц, желающих пройти обучение или стажировку по стипендии Болашак, в значительной степени, не урегулированы, ключевые решения могут зависеть от субъективного предпочтения уполномоченных лиц.

«На нормативном уровне закреплен «рекомендательный» порядок присуждения стипендии: тестирование и собеседование не носят обязательного характера, ключевые точки принятия решений не урегулированы, ответственность «размыта» комиссионными органами, контроль правомерности решений не предусмотрен. Деятельность ЦМП, в том числе, в части оказания государственных услуг, требует цифровизации и устранения нарушений законодательства об информатизации. Используемые информационные платформы, в точности многофункциональная информационная система «е-Болашак», морально устарели и нуждаются в модернизации», - сказал депутат.

Также, по информации сенатора, в нарушение статьи 49 Закона «Об информатизации» они не прошли обязательные испытания на соответствие требованиям информационной безопасности, в том числе угрозы: утечки конфиденциальных и персональных данных; несанкционированного доступа к сети; компрометации информационных ресурсов; сбоя в работе серверных, сетевых оборудований, аппаратно-программных комплексов; невозможности восстановления данных.

"В деятельности ЦМП, как администратора бюджетных средств, также присутствует убыточная финансовая политика. Реализация права ЦМП на размещение свободных денег на депозитах банков второго уровня сопровождалась рисковыми сделками. К примеру, в 2018 году в результате дефолта АО «Банк Астаны» и «Qazaq Banki» денежные средства, выделенные бюджетом в размере свыше 1 млрд тенге, оказались утраченными. Проведенная работа представителей ЦМП в зарубежных странах показала ее неэффективность, соответствующие затраты бюджета нецелесообразны и не оправданны, на это затрачено почти 400 млн тенге бюджетных средств. Вышеуказанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения: полученная специальность не используется, проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции (остаются за рубежом 268 выпускников) и фактически превратился в учебный туризм", - возмутился сенатор.

Он подчеркнул, что фактически ЦМП показывает недостаточную организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда.