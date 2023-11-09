“Учебный туризм” - сенатор требует проверить Центр международных программ на коррупцию

Депутат Сената Андрей Лукин требует проверить АО «Центр международных программ» на коррупцию и в целом эффективную деятельность. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Настоящим депутатским запросом поднимаются вопросы деятельности АО «Центр международных программ» (ЦМП) по вопросам соблюдения законодательства, регламентирующего подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в рамках международной стипендии президента Республики Казахстан «Болашак», а также целевого использования бюджетных средств, затраченных на ее реализацию за 2010-2022 годы», - отметил сенатор.
Он напомнил, что за прошедшее время в зарубежных ВУЗах по программе Болашак прошли обучение свыше 15 тысяч стипендиатов, подготовлено почти 12 тысяч специалистов, соответственно, на эти цели за последние 12 лет выделено порядка 200 млрд тенге.
«Однако, в результате не всегда должной организации работы ЦМП и надлежащей координации со стороны министерства науки и высшего образования, а ныне министерства науки и высшего образования, средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально, есть факты хищений. Это влечет необоснованные бюджетные затраты и ведет к дискредитации самой идеи Болашака. В частности, отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение», - констатировал депутат.
По его информации, отдельными выпускниками Болашак нарушаются требования о возвращении в Республику Казахстан и осуществления непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак».
Соответствующими органами установлено порядка 1 тыс. таких фактов. К примеру, гражданин Б. в 2014 году завершил обучение в Великобритании по категории «Государственный служащий». Между тем, работал в Казахстане не по специальности, в ТОО в должности заместителя директора и длительное время находился за рубежом. Тем самым, гражданином Б. нарушены обязательства по непрерывной отработке на территории страны. Однако ЦМП, предусмотренные нормативными правовыми актами меры не принимает, вместе с тем сумма затраченных средств на обучение – 16,5 млн тенге. Рискам не востребованности на рынке труда подвержены полученные в рамках стипендии специальности «государственное управление» и «международные отношения».
Так, выпускник П. по диплому получил специальность «Государственное управление» в магистратуре Гарварда в 2019 году. Отрабатывает в должности директора ТОО. Закончивший магистратуру по аналогичной специальности в Университете Глазго, выпускник Б. отрабатывает в частной компании специалистом отдела кадров. Только по 24 выпускникам, сумма расходов на их обучение составила более 750 млн тенге. Таким образом, фактически, мониторинг трудовой отработки формален и не влияет на добросовестное исполнение стипендиатами обязательств», - привел данные Лукин.
Кроме того, по его словам, имеются факты неправомерного снятия обременений с залогового имущества. Сенатор напомнил, что в соответствии с пунктом 15 Правил заключения договора на обучение или прохождение стажировки со стипендиатами, осуществления размещения стипендиатов, мониторинга успеваемости и осуществления трудовой деятельности стипендиатов, замены залогового имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов, возмещения расходов, затраченных на стипендиата со дня вынесения Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом решения о присуждении международной стипендии «Болашак», включая оплату неустойки, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге у ЦМП, осуществляется после надлежащего исполнения стипендиатом всех договорных обязательств.
«Несмотря на это, экс-руководством ЦМП были приняты решения о снятии залога по выпускникам, не исполнившим обязательства, затраты на обучение которых составили свыше 100 млн тенге. В целом, задолженность более 340 лишенных и 60 отказавшихся от стипендии лиц составляет 6,6 млрд тенге. При этом процесс возврата государству этих средств носит длительный характер. Этому способствует и бездействие ответственных лиц ЦМП. К примеру, в результате процессуальных упущений судами отказано в удовлетворении исков на общую сумму свыше 40 млн тенге, основанием которых является пропуск срока исковой давности. Имеются 50 фактов не направления на принудительное исполнение вступивших в законную силу судебных решений о взыскании порядка 500 млн тенге», - отметил Лукин.
Также, процедуры формирования списка ВУЗов для обучения по программе Болашак содержат широкие возможности включения практически любых ВУЗов. Так, имеются факты направления стипендиатов в ВУЗы, отсутствующие в утвержденных списках. Аналогичная ситуация с определением специальностей – детальный порядок их включения в перечни не установлен.
«При этом, практикоориентированность и целесообразность включения отдельных специальностей вызывает вопросы. К примеру, наличие отдельных творческих специальностей или сфер госуправления, администрирования, права и менеджмента, специалистов которых в избытке готовят отечественные ВУЗы и ССУЗы. Следует отметить, что больше половины выпускников Болашак обучались по гуманитарным наукам, 55% выпускников подготовлено по социальным дисциплинам, 35% – по экономике и финансам, государственной политике и праву», - констатировал депутат.
Кроме того, отметил Лукин, процедуры отбора лиц, желающих пройти обучение или стажировку по стипендии Болашак, в значительной степени, не урегулированы, ключевые решения могут зависеть от субъективного предпочтения уполномоченных лиц.
«На нормативном уровне закреплен «рекомендательный» порядок присуждения стипендии: тестирование и собеседование не носят обязательного характера, ключевые точки принятия решений не урегулированы, ответственность «размыта» комиссионными органами, контроль правомерности решений не предусмотрен. Деятельность ЦМП, в том числе, в части оказания государственных услуг, требует цифровизации и устранения нарушений законодательства об информатизации. Используемые информационные платформы, в точности многофункциональная информационная система «е-Болашак», морально устарели и нуждаются в модернизации», - сказал депутат.
Также, по информации сенатора, в нарушение статьи 49 Закона «Об информатизации» они не прошли обязательные испытания на соответствие требованиям информационной безопасности, в том числе угрозы: утечки конфиденциальных и персональных данных; несанкционированного доступа к сети; компрометации информационных ресурсов; сбоя в работе серверных, сетевых оборудований, аппаратно-программных комплексов; невозможности восстановления данных.
"В деятельности ЦМП, как администратора бюджетных средств, также присутствует убыточная финансовая политика. Реализация права ЦМП на размещение свободных денег на депозитах банков второго уровня сопровождалась рисковыми сделками. К примеру, в 2018 году в результате дефолта АО «Банк Астаны» и «Qazaq Banki» денежные средства, выделенные бюджетом в размере свыше 1 млрд тенге, оказались утраченными. Проведенная работа представителей ЦМП в зарубежных странах показала ее неэффективность, соответствующие затраты бюджета нецелесообразны и не оправданны, на это затрачено почти 400 млн тенге бюджетных средств. Вышеуказанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения: полученная специальность не используется, проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции (остаются за рубежом 268 выпускников) и фактически превратился в учебный туризм", - возмутился сенатор.
Он подчеркнул, что фактически ЦМП показывает недостаточную организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда.