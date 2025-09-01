Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА

Президент
105

Критически важно, как считает Глава государства, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Фото: Акорда

В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов. Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта. Кроме того, предлагаем на базе Международного финансового центра Астана создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

