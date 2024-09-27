Президент приехал на молочно-товарную ферму «Борте Милка»

Предприятие перерабатывает 25 тонн молока в сутки и производит свыше 20 видов продукции

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область президент Касым-Жомарт Токаев посетил молочно-товарную ферму ТОО «Борте Милка» в селе Бадам Ордабасинского района, передает Kazpravda.kz

Созданное в 2016 году предприятие, опираясь на опыт Северо-Казахстанской области, закупило 403 коровы. В результате дополнительно созданы 15 новых рабочих мест.

Проект получил льготный кредит от государства в размере 2,4 миллиарда тенге с годовой ставкой 2,5 %. На сегодня строительные работы полностью завершены. Ферма оборудована шведским технологическим комплексом DeLaval.

Предприятие перерабатывает 25 тонн молока в сутки и производит свыше 20 видов продукции. Товар поставляется в основном в Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области, а также в города Шымкент и Алматы.