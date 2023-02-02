Президент принял главу организации ветеранов Бактыкожу Измухамбетова
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Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.
Касым-Жомарт Токаев принял председателя РОО «Организация ветеранов» Бактыкожу Измухамбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Глава государства был проинформирован о результатах деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» в 2022 году и планах на предстоящий период.
Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, представители ветеранского объединения принимают активное участие в реализации реформ, инициированных главой государства.
Председатель РОО высказал ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития страны.