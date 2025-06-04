Фото: Акорда

Начальник роты почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал государственный гимн и был поднят государственный флаг Республики Казахстан.



Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

– Государственные символы – это атрибуты нашей Независимости. Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан – суверенная страна. Поднятый ввысь флаг олицетворяет духовную силу народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника мы высоко поднимаем наш бирюзовый флаг. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наше знамя. Небесно-голубой стяг развевается в мирном небе нашей Отчизны – Республики Казахстан. Наш священный долг – передать его будущим поколениям, – заявил Глава государства.

По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.

– В этом году наши военнослужащие впервые самостоятельно выполнили миротворческую миссию под небесно-голубым полотнищем. Наш стяг узнаваем во всем мире. Достижения наших граждан и государства подтверждают то, что Казахстан – сильная и прогрессивная страна. Это проявление истинного патриотизма. Государственные символы пробуждают в каждом из нас неизмеримое чувство гордости за страну. Они отражают идеалы и ценности нашего народа, заветы и чаяния наших предков. В них ярко воплощаются наша общенациональная идентичность и устремленность в будущее, – подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил о том, что в этом году исполняется 30 лет Конституции – одной из прочных опор нашей государственности.

– Основной закон содержит главные принципы, на которых зиждется наше общество. Следуя духу Конституции, мы утверждаем верховенство Закона и Порядка и шаг за шагом претворяем в жизнь масштабные преобразования. Каждый из нас вносит свою лепту в поступательный прогресс Казахстана. Нас объединяют бирюзовый паспорт, общие устремления и непоколебимая вера в созидательную силу реформ. Казахская пословица гласит: «Туы бірдің – түбі бір, жолы бірдің – жүгі бір» («У сплоченных одним знаменем – единый дух, у идущих одной дорогой – единая судьба»). Под небесно-голубым флагом нашей страны в мире и согласии живут представители разных этносов. У нас один путь, одна цель – строительство Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана. Лишь сохраняя и укрепляя наше единство, мы сможем добиться новых свершений,, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент обратился к выпускникам военных учебных заведений, которым каждый год в День государственных символов вручают офицерские погоны.

– Доброй традицией стало вручение офицерских погонов лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов. В такие моменты каждый гражданин глубже осознает, что служение родной стране – это его сыновний долг, что он является потомком отважных батыров, доблестно защищавших нашу Родину. Военнослужащие, стоящие на страже рубежей государства, достойно продолжают славные традиции храбрых предков. Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны. Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Мира и благополучия нашей Родине! – пожелал Глава государства.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, обладатели званий «Халық Қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері», курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

В ходе торжественной церемонии 14 лучших выпускников высших военных учебных заведений получили офицерские погоны из рук Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан.



