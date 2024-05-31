Президент призвал молодых ученых «выйти в поле»

Президент
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными Казахстана в Алматы в здании «Ғылым ордасы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

По словам главы государства, конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи.

«Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала. К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения, – напомнил он. 

Сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации. Чтобы не остаться на обочине прогресса, по мнению президента, надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития. 

По мнению главы государства, важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах.

«Для успеха важен выбор приоритетных направлений, на которых следует сфокусировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. При этом наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, надо выходить «в поле» и заниматься прикладными исследованиями», – резюмировал президент. 

#модернизация #инновации #конкуренция

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