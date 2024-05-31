Президент призвал молодых ученых «выйти в поле»

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По словам главы государства, конкуренция между глобальными полюсами и государствами мира свидетельствует о наступлении новой эпохи.

«Если раньше благосостояние страны коррелировало с размером территории и численностью населения, то сейчас на первый план вышли технологии и качество человеческого капитала. К примеру, в начале XIX века на Китай приходилось около трети населения планеты, такой же была и доля этой страны в мировой экономике. Однако к началу XXI века ситуация кардинальным образом изменилась: на долю США приходилось 20% мирового ВВП и всего 5% населения, – напомнил он.

Сегодня за пальму экономического первенства разворачивается очередной раунд геополитической борьбы, в котором решающее значение будут иметь инновации. Чтобы не остаться на обочине прогресса, по мнению президента, надо ускорить темпы всесторонней модернизации страны. Исходить из опережающей, а не догоняющей модели развития.



По мнению главы государства, важно в полной мере использовать все имеющиеся у нас ресурсы и конкурентные преимущества. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах.