Президент произвел ряд назначений

Кадровые назначения

Назначены Первый заместитель Премьер-министра, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития, заместитель Премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Указом Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем Премьер-Министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен Первым заместителем Премьер-Министра.

Указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

#Токаев #указ #назначения

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