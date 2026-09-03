Президент произвел ряд назначений

Назначены Первый заместитель Премьер-министра, заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития, заместитель Премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем Премьер-Министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен Первым заместителем Премьер-Министра.
Указом Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.