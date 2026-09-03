Серик Жумангарин остался на своей должности

Кадровые назначения,Президент

Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем Премьер-Министра – министром национальной экономики Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Акорду

Фото: Пресс-служба Правительства

Серик Жумангарин родился в 1969 году в г. Актобе.

Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.

В 1993-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

В 2005-2006 гг. — заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник Отдела предпринимательства г. Актобе.

В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2007-2008 гг. — начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

В 2008-2010 гг. — заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство».

В 2010-2011 гг. — заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc».

В 2012-2013 гг. — директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2014 гг. — вице-министр регионального развития РК.

В 2014-2017 гг. — председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК .

В 2017-2019 гг. — вице-министр национальной экономики РК.

В 2019-2020 гг. — член коллегии Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию (министр).

В 2020-2022 гг. — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК

В 2022-2023 гг. —  заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК.

2 сентября 2023 г.  назначен заместителем Премьер-министра РК.

6 февраля 2024 года назначен заместителем Премьер-министра РК.

21 декабря 2024 года назначен заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики РК.

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