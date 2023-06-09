Президент провел встречу с делегацией ООН

Президент, Международное сотрудничество, Политика, ООН
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства провел встречу с делегацией ООН в составе заместителя генерального секретаря ООН – исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армиды Алисджабаны, помощника генерального секретаря по политическим вопросам Мирослава Енчи и помощника генерального секретаря ООН – помощника Администратора Программы развития ООН Иваны Живкович.

Участники встречи обсудили перспективы развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент выразил признательность дипломатам за активное участие в Международном форуме Астана, отметив, что их предложения через призму деятельности ООН внесли вклад в содержательное наполнение этой важной диалоговой площадки.

Лидер нашей страны подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета безопасности ООН и расширения представленности этого органа.

Глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной Организации.

В Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. В этом контексте отмечена важность создания в городе Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения Повестки-2030.

В свою очередь высокопоставленные дипломаты ООН поделились впечатлениями об участии в Международном форуме Астана, отметив стратегическую важность этой площадки в выработке подходов к решению актуальных вызовов современности.

Также была отмечена стратегическая роль Центральной Азии, в том числе в контексте развития транспортно-логистического потенциала и цифровизации. 

В завершение встречи лидер Казахстана передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее пресс-служба главы государства представила анонс мероприятий с участием президента РК на 9 июня

#Токаев #ООН #президент #международное сотрудничество #глава государства

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