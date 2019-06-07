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Президент рассказал, как усилить единство нации и стабильность в стране
Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии страны. Такое мнение высказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.   

"Диалог власти и общества должен строиться на признании плюрализма мнений о дальнейшем развитии КЗ, укрепления ее потенциала. Только так можно усилить единство нации и стабильность в стране. Наша молодежь умна, креативна, патриотична! Она получит шанс достичь своей мечты", – написал Глава государства в своем Twitter.



Ранее сообщалось о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов.

"Вижу свою задачу в том, чтобы выдвинуть в систему управления государством молодых специалистов, в т.ч. из гражданского сектора. Первый список кадрового резерва из 300 человек будет подготовлен до конца года. Молодежь - локомотив предстоящих реформ", – написал Президент в Twitter.

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