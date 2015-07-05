Президент РК дал интервью телеканалу "Россия 24"

Глава государства Нурсултан Назарбаев дал интервью автору и ведущему программы "Формула власти" на телеканале "Россия 24" Михаилу Гусману, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
"Я принес вам несколько газет. Это газета "Правда", это "Комсомольская правда". Они датированы 6 июля 1940 года. Правда, я не нашел там сообщения из Алматинской области о рождении мальчика... Но 6 июля газеты всего мира будут писать о том, что в этот день – день рождения, юбилейная дата у Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева", – такими словами начал ведущий программы интервью с Главой государства.
"Нет, все будут в этот день говорить, что это день рождения новой столицы – города Астаны", – отметил Президент Казахстана.
Сообщается, что Назарбаев в ходе интервью рассказал об истории создания и строительства новой столицы, о мощном экономическом рывке, который позволил стране войти в топ-50 стран мира, а также о проведении выборов Президента Казахстана в 2015 году.