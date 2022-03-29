Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам юбилейного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, которое сегодня прошло в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Текст обращения Главы государства зачитал председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

Глава государства напомнил, что именно в Алматы 30 лет назад было подписано историческое соглашение об учреждении Межпарламентской Ассамблеи. Президент страны подчеркнул, что за минувшие годы этот уникальный институт стал играть особую роль в системе многостороннего сотрудничества на пространстве Содружества.

«Ассамблея вносит весомый вклад в совершенствование национальных законодательств, развитие демократии и гражданского общества. Высокой оценки заслуживает активное участие парламентариев в улучшении практики выборных процессов на пространстве СНГ, обеспечении избирательных прав наших граждан», – говорится в обращении.

Глава государства отметил, что межпарламентский диалог способствует расширению взаимодействия в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также вносит весомый вклад в создание правовой основы для борьбы с современными вызовами и угрозами безопасности.

«Совместная законотворческая работа позволяет вырабатывать сбалансированные подходы к решению новых задач в рамках актуальной глобальной повестки устойчивого развития, декарбонизации и цифровизации. Казахстан всецело поддерживает многогранную деятельность Ассамблеи и в качестве председателя СНГ и одного из основателей МПА намерен всячески содействовать всестороннему усилению этого уникального и полезного института», - отметил Президент страны.