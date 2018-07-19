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Президент указал Премьеру на рост тарифов на коммунальные услуги
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи были рассмотрены итоги деятельности Правительства за первое полугодие 2018 года и ход реализации государственных и отраслевых программ.

Президент Казахстана подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.

"Завершилось первое полугодие. Показатели демонстрируют рост. В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утвержденные программы не доходят до регионов", – заявил Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны.

"Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим. Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для нашего общества", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана остановился на вопросах повышения роли малого и среднего бизнеса в экономике страны, а также формирования профессионального государственного аппарата.

Нурсултан Назарбаев отметил важность качественной реализации "Пяти социальных инициатив" и программы инфраструктурного развития. Наряду с этим Глава государства акцентировал внимание на вопросе дорожного строительства в регионах.

В завершение Президент Казахстана поручил обеспечить со стороны Правительства и местных исполнительных органов более качественное исполнение принятых государственных и отраслевых программ и тщательный контроль за их реализацией.

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