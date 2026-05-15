Президент выразил признательность главам государств за участие в неформальном саммите ОТГ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на неформальном саммите Организации тюрских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 «Туркестан испокон веков служит путеводной звездой для наших предков. Этот город с древней историей называют вратами двух миров, колыбелью тюркских народов. Испокон веков священный Туркестан является духовным центром, объединяющим весь тюркский мир. Расположенный здесь Мавзолей Хазрета Султана считается символом духовного единства и исторической преемственности.  Ходжа Ахмед Яссауи внес неоценимый вклад в обогащение мировоззрения братских народов. Он проповедовал универсальные ценности человечества, вдохновлял людей на благородные поступки, созидательный труд и следование нравственным ориентирам», - сказал Президент.

Он отметил, что выдающийся мыслитель смог интегрировать ислам в духовное пространство тюркской культуры. Он оставил бесценные фундаментальные труды и богатое интеллектуальное наследие. Его размышления и хикметы – уникальное духовное богатство тюркских народов. Ценности, которые прославляли наши великие предки, не утратили своей актуальности.

«Поэтому мы уделяем особое внимание изучению и популяризации гуманистических идей Ходжи Ахмеда Яссауи. Сегодня в нашей стране успешно претворяются в жизнь такие исключительно важные инициативы, как «Адал азамат», «Справедливый Казахстан», «Таза Қазақстан» и многие другие. Наша ключевая цель – повысить благосостояние народа и укрепить государственность. В конечном счете, концептуальные основы этой комплексной работы восходят к философскому наследию Яссауи», - говорит он.

Глава государства напомнил, что в этом году в дни празднования Наурыза на священной земле Туркестана предложил учредить орден Qoja Ahmet Yasaui. В связи с этим был принят соответствующий закон, подписан специальный Указ. Безусловно, эта высокая награда имеет особое значение для всего тюркского мира.  

«Поэтому вчера я впервые в торжественной обстановке вручил этот высший знак отличия моему глубокоуважаемому другу Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Искренне верю, что, популяризация наследия Яссауи – духовного ориентира тюркского мира – позволит нам еще сильнее укрепить узы братства между нашими народами», - добавил он.

