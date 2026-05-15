Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев предложил создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран.

«Нужны учебные центры и научные учреждения, готовящие специалистов для сферы образования и науки. Очень важны обмен опытом, совместная подготовка кадров и внедрение передовых технологий. Поэтому предлагаю создать Сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран. В Казахстане планируется открыть технологическое учебное заведение нового формата – Университет искусственного интеллекта. Мы готовы выделить специальные гранты для обучения граждан тюркских государств в этом высшем учебном заведении», - сказал Токаев.

Он считает целесообразным ежегодно организовывать научно-технологическую олимпиаду среди молодежи тюркских стран в области программирования, искусственного интеллекта и передовых цифровых технологий. Финансовую поддержку в реализации этих инициатив мог бы оказать Тюркский инвестиционный фонд.

«В этом году Фонд перешел к формату работы по конкретным проектам. Уставный капитал достиг 600 миллионов долларов. Его можно увеличить. Это стратегический ресурс, имеющий особое значение. Поэтому мы рассчитываем на то, что Фонд будет оказывать поддержку всем стартапам и примет активное участие в реализации инфраструктурных проектов. Фонд должен функционировать полноценно. Призываю государства-члены оперативно реализовать эту задачу», - сказал Глава государства.

Также он отметил, что сейчас в каждой стране есть технопарки для IT-проектов.