Глава государства высказался о вовлечении пенсионных активов в экономический оборот

Президент, Экономика, Пенсионные новости
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев  высказался о вовлечении пенсионных активов в экономический оборот государства, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

- Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях. В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, Правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ.

Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой. Необходимо стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики. Правительству и Национальному банку предстоит провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом.

В целом, Национальный банк должен придерживаться рациональной общегосударственной политики, направленной на контроль инфляционных процессов и рост экономики, - заявил глава государства.

#Токаев #экономика #ЕНПФ #оборот #пенсионные взносы #вовлечение

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