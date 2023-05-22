Президента Сингапура Халиму Якоб торжественно встретили в Акорде

В резиденции «Акорда» состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Сингапур Халимы Якоб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура.

Ранее сообщалось, что 22 мая состоятся переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая находится в нашей стране с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.