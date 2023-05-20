Премьер-министр Италии и президент Сингапура приедут в Казахстан
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Сингапура Халима Якоб 22 мая совершат рабочий визит в Казахстан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
22 мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом.
В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом.
В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.