Премьер-министр Италии и президент Сингапура приедут в Казахстан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Сингапура Халима Якоб 22 мая совершат рабочий визит в Казахстан, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: Kazpravda.kz

22 мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом.

В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом.

В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.