Президенты Казахстана и Туркменистана побеседовали во дворце «Огузхан»

Международное сотрудничество , Президент
80
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате

Фото: пресс-служба президента РК

Президента Казахстана торжественно встретили в дворцовом комплексе «Огузхан». Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

«Туркменистан для нас – очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие. Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций», – сказал он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

«Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан. Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами», – сказал Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

#переговоры #Токаев #Сердар Бердымухамедов

Популярное

Все
Дело о громком убийстве подростка в Алматинской области взято на особый контроль
Нарушения водного законодательства выявлены в ходе прокурорской проверки в ЗКО
В Алтайском ботаническом саду знают почти все об уникальной флоре Восточного Казахстана
До конца года начнет действовать трасса на Кандыагаш в Актюбинской области
Интеллектуальные системы помогут обеспечить безопасное управление транспортной инфраструктурой
Совершенствуя климатическое законодательство
В Талдыкоргане открыли памятник известному художнику Абылхану Кастееву
Музей под открытым небом планируют создать в Атырау
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты МАЭК
В области Жетысу подключили к природному газу Алгабасский сельский округ
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от протоколов безопасности» – эксперт о АЭС
Преемственность идей мира и духовности: первый форум молодых религиозных лидеров прошел в Астане
Зал первооткрывателя Ботая
Призер международного фестиваля из Державинска
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Акмолинской области
О трансформации архивов в эпоху цифровизации говорили участники II Конгресса архивистов в Алматы
Куляш Кунантаева свою жизнь посвятила служению народу и стране
На Акмолинской птицефабрике цыплят до осени считают
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и образования
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Ждут туристов в Атырау
Кадры для атомной отрасли
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Primus inter pares
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Не остаться бы сырьевым придатком
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Страховые компании Костаная на грани разорения
Царь-рыбу – легендарного сибирского осетра – пробуют вернуть в Черный Иртыш
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В режиме мозгового штурма: ERG провела первый в Казахстане хакатон в алюминиевой отрасли
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область

Читайте также

Президента Казахстана наградили медалью «К 300-летию Махтум…
Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Независимост…
Токаев и Бердымухамедов открыли памятник Абаю в Ашхабаде
Токаев встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменист…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]