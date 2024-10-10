Президенты Казахстана и Туркменистана побеседовали во дворце «Огузхан»

Фото: пресс-служба президента РК

Президента Казахстана торжественно встретили в дворцовом комплексе «Огузхан». Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

«Туркменистан для нас – очень близкая страна, естественный стратегический партнер. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остается надежным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие. Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций», – сказал он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнерства с братским Казахстаном.

«Мы очень благодарны Казахстану за твердую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан. Мы также придаем особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами», – сказал Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.