При маловодье много ль будет риса?

Экономика
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Наталья Денисова

В Приаралье началась рисоуборочная кампания, которую планируется завершить до осенних дождей – где-то к 10 октября.

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В Кызылординской области официально дан старт рисо­уборочной страде. Церемония ее начала прошла в одном из самых южных районов облас­ти – Шиелийском, в хозяйстве «Тонкерис и К», хотя некоторые агроформирования самый спелый клин рисовых посевов убирают уже примерно с неделю, выборочно, чтобы успеть снять зерно без потерь.

– В текущем году в нашем регионе по сравнению с 2022-м площади сельскохозяйственных культур увеличились на 4,8 тысячи гектаров, – сообщил представителям прессы руководитель Кызылординского областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев. – Посевы и посадки размещены на 193,4 тысячи гектаров. Рис посеян на площади почти 89 тысяч гектаров.

Несмотря на то что поливной воды в вегетационный период не хватало, около 80% посевов риса находятся в хорошем состоя­нии. Более 70% всей посевной площади занял российский сорт «лидер», далее по объемам идет российский же «янтарь». Местные сорта пока не превышают 10% от всей площади рисовых чеков.

– На осенних полевых работах в Кызылординской области нынче задействовано 4 239 единиц техники, – рассказал Талгат Дуйсебаев. – Для уборки урожая выделено 9,1 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива и дополнительно 1,5 тысячи тонн на заготовку кормов. Определены четыре оператора-поставщика горючего – это товарищества «Нефть-Транс Кызылорда», «РК-Мунай», «Жанакорган-Ойл» и Petro Retail. Топливо поступает по графику и распределяется среди хозяйств по цене 265 тенге за литр.

В регионе полностью завершены работы по уборке раннеспелых зерновых – пшеницы и ярового ячменя, также убрана соя. Продолжается сбор сафлора, люцерны, картофеля, овощей, бахчевых.

К слову, на сегодняшний день на территории Кызылординской области 265,3 тыс. га орошаемых земель, из них на 178,6 тыс. га применяется инженерно-систематизированный севооборот. В соответствии с поручением Главы государства идет работа по возвращению не используемых по назначению сельскохозяйственных земель в собственность государства и включению их в сельскохозяйственный оборот. В прошлом году было возвращено 157 тыс. га, нынче намечено вернуть свыше 200 тыс. га.

#рис #уборка #урожай-2023 #Приаралье #страда

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