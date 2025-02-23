Прибывшие из Нидерландов туранские тигры, возможно, ждут потомство

Есть надежда, что в ближайшем будущем это станет основой для формирования новой популяции тигров в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Кадр с видео: Минэкологии РК

Минэкологии сообщило новости из Иле-Балхашского резервата: туранские тигры Богдан и Кума, прибывшие из Нидерландов в сентябре 2024 года, начали спариваться.

«Это значит, что они успешно адаптировались к новой среде, а условия, созданные казахстанскими специалистами, оказались комфортными для их жизни и размножения», - говорится в сообщении.

Адаптация хищников включала освоение территории и минимизацию стрессовых факторов. Спаривание — важный признак того, что тигры чувствуют себя в безопасности. Теперь есть надежда, что в ближайшем будущем появится потомство, которое станет основой для формирования новой популяции тигров в Казахстане.

Программа реинтродукции тигров в Казахстане стартовала в 2018 году при поддержке WWF и ПРООН. Сейчас проект вышел на новый этап: планируется выпуск в дикую природу как тигрят, рожденных в вольерах, так и особей, привезенных с Дальнего Востока России.

Возвращение туранского тигра в Казахстан — это восстановление экосистемы и усиление биоразнообразия страны.