Причастная к мировому рекорду

Традиции
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Кызылординская мастерица Жазира Рамазан стала участницей проекта лоскутного шитья «Аламан құрақ»

фото из архива Жазиры Рамазан

На высокогорном катке «Медеу» в Алматы на уникальной выставке традиционного казахского прикладного искусства установлен мировой рекорд: 660 швей со всего Казахстана объединили свои құрақ-көрпе в единое огромное полотно площадью 1 366,8 кв. м.

Рекорд был внесен в Global World Book of Records. Его зарегистрировали восемь официальных представителей этой международной организации во главе с судьей из Чехии и секретарем отдела регистрации из Индии, которые отслеживали процесс в онлайн-режиме.

– В акции «Аламан құрақ» приняли участие 56 кызыл­ординских швей-мастериц. Больше всех участниц было из Туркестанской области и Алматы, – рассказывает Жазира Рамазан.

Жазира – хозяйка бренда Qoloner Brend by Zhazira Ramazan. В широком ассортименте дизайнера – национальная одежда, құрақ-көрпе, комплекты қыз-жасауы, бесік-жасауы и другие изделия.

– Я участвовала в выставке со своей помощницей Нургуль Жанбыровой, – продолжает Жазира. – Мы приехали с готовыми изделиями, сшитыми по установленным требованиям. Параметры и образцы, виды тканей, ниток, видеоуроки, рабочие тетради задолго до акции нам выслала организатор проекта «Аламан құрақ» Нургуль Абайхан. Все лоскутные одеяла были выполнены в одинаковом цвете, размере и весе. Комиссия проверила качество сшитых изделий. Кызылординская продукция заняла 4-е место, первое – изделия Актюбинской области. А сшитые нами подушки «Алма-Жастык» мы передали в благотво­рительный фонд.

Мастерица признается, что до сих пор находится под сильными впечатлениями от проекта.

– Стать участницей такого исторического события – огромная честь, – говорит Жазира Рамазан. – Когда объявляли, что сшитое нами полотно по своим размерам установило мировой рекорд, я испытала гордость за казахское наследие и за свое ремесло. Сразу прибавилось сил, вдохновения, творческой фантазии, мотивации на дальнейший рост. По приезде в Кызылорду я приступила к выпуску экс­клюзивных лоскутных одеял «Қошқар мүйіз» и «Тұмар», на которые уже получила первый крупный заказ.

#традиции #Аламан құрақ #лоскутное шитье #Жазира Рамазан

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