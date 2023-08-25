Причины снижения базовой ставки назвал глава Нацбанка

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Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 16,5%.

Как обозначил глава НБ, новые прогнозы инфляции и роста экономики позволили сделать ключевые выводы об изменении макроэкономической ситуации.

«Инфляция снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15%. Стоит отметить, что мы уже видим косвенный эффект от повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Этот эффект был частично нивелирован динамикой курса тенге. Рост цен на услуги ускорился до 13,6%, при этом повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в июле произошло только в части регионов. Отмечается рост не только регулируемой части, но и ускорение роста цен на нерегулируемые услуги, – отмечает Пирматов. – Месячная инфляция все еще формируется выше среднеисторических значений, составив в июле текущего года 0,6%. При общей позитивной динамике годовой инфляции мы видим, что снижение ее устойчивой части приостановилось. Так, различные метрики базовой инфляции, снизившись в апреле до 0,7%, достаточно устойчиво находятся не ниже этого уровня последние 4 месяца».

Инфляционные ожидания немного снизились, но при этом остаются высокими.

Во внутренней экономике продолжилось расширение деловой активности за счет роста основных отраслей экономики. Темп роста реального ВВП Казахстана за январь-июль текущего года составил 4,8%.

Спрос в экономике остается устойчивым. Восстанавливается рост реальных заработных плат. Несмотря на то, что бόльшая часть расходов домашних хозяйств направлена на продукты питания, спрос на непродовольственные товары также активно ускоряется.

Наблюдается ускоренная инвестиционная деятельность. Так, в июле этого года рост инвестиций в основной капитал составил 9% в годовом выражении.

«Во внешней экономике мы видим продолжающееся замедление глобальной инфляции, чему способствуют жесткая монетарная политика стран, снижение цен на энергоносители и продовольствие. Влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозом, так как устойчивая часть инфляции в мире остается повышенной. Это свидетельствует о сохранении проинфляционного фона», – пояснил глава Нацбанка.

Для формирования прогнозных оценок в рамках базового сценария главный банк страны использовал цену на нефть в среднем в 2023 году около 80 долларов США за баррель, подчеркнул спикер.

Прогнозы инфляции при развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием претерпели изменения.

«Так, по нашим прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 10-12% в 2023 году, 7,5-9,5% – в 2024 году и 5,5-7,5% – в 2025 году. Замедление инфляции продолжится, однако обозначенные проинфляционные факторы требуют готовности сохранять более жесткую денежно-кредитную политику для достижения к концу 2025 года цели по инфляции 5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг, на который Национальный банк не реагирует изменением своей базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Большое влияние будут оказывать фискальная политика, принимаемые меры в области ценообразования на ГСМ и тарифообразования ЖКУ, а также баланс между потреблением и сбережением в экономике», – заявил Пирматов.

Прогнозы по развитию экономики Казахстана на среднесрочную перспективу улучшены на фоне активной государственной поддержки экономики.

«Рост ВВП в 2023 году будет формироваться в диапазоне 4,2-5,2%. Прогноз роста экономики на 2024-2025 годы повышен до 4-5%. При этом рост добычи нефти и рост спроса при активном стимулировании экономики будут оказывать поддержку росту в среднесрочной перспективе.

Риски прогноза ВВП связаны с возможным снижением спроса на энергоносители на фоне риска мировой рецессии, с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к мировым рынкам, а также вероятность недостижения плановой добычи нефти.

При соответствии динамики фактической инфляции и ее устойчивой части нашим ожиданиям по замедлению Национальный банк продолжит политику плавного и осмотрительного снижения базовой ставки.

Пространство для этого сформировано, однако с учетом проинфляционных рисков, включая фискальный импульс, оно ограничено и требуется взвешенный подход к будущим решениям. В дальнейшем не исключены паузы в снижении базовой ставки и необходимость сохранять жесткую денежно-кредитную политику на более длительный период в зависимости от входящих данных и рисков инфляции», – заключил председатель НБ.