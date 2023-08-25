Причины снижения базовой ставки назвал глава Нацбанка

Банки и финансы
158
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов сделал заявление по новой базовой ставке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Фото: primeminister.kz

Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 16,5%.

Как обозначил глава НБ, новые прогнозы инфляции и роста экономики позволили сделать ключевые выводы об изменении макроэкономической ситуации.

«Инфляция снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15%. Стоит отметить, что мы уже видим косвенный эффект от повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Этот эффект был частично нивелирован динамикой курса тенге. Рост цен на услуги ускорился до 13,6%, при этом повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в июле произошло только в части регионов. Отмечается рост не только регулируемой части, но и ускорение роста цен на нерегулируемые услуги, – отмечает Пирматов. – Месячная инфляция все еще формируется выше среднеисторических значений, составив в июле текущего года 0,6%. При общей позитивной динамике годовой инфляции мы видим, что снижение ее устойчивой части приостановилось. Так, различные метрики базовой инфляции, снизившись в апреле до 0,7%, достаточно устойчиво находятся не ниже этого уровня последние 4 месяца».

Инфляционные ожидания немного снизились, но при этом остаются высокими.

Во внутренней экономике продолжилось расширение деловой активности за счет роста основных отраслей экономики. Темп роста реального ВВП Казахстана за январь-июль текущего года составил 4,8%.

Спрос в экономике остается устойчивым. Восстанавливается рост реальных заработных плат. Несмотря на то, что бόльшая часть расходов домашних хозяйств направлена на продукты питания, спрос на непродовольственные товары также активно ускоряется.

Наблюдается ускоренная инвестиционная деятельность. Так, в июле этого года рост инвестиций в основной капитал составил 9% в годовом выражении.

«Во внешней экономике мы видим продолжающееся замедление глобальной инфляции, чему способствуют жесткая монетарная политика стран, снижение цен на энергоносители и продовольствие. Влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозом, так как устойчивая часть инфляции в мире остается повышенной. Это свидетельствует о сохранении проинфляционного фона», – пояснил глава Нацбанка.

Для формирования прогнозных оценок в рамках базового сценария главный банк страны использовал цену на нефть в среднем в 2023 году около 80 долларов США за баррель, подчеркнул спикер.

Прогнозы инфляции при развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием претерпели изменения.

«Так, по нашим прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 10-12% в 2023 году, 7,5-9,5% – в 2024 году и 5,5-7,5% – в 2025 году. Замедление инфляции продолжится, однако обозначенные проинфляционные факторы требуют готовности сохранять более жесткую денежно-кредитную политику для достижения к концу 2025 года цели по инфляции 5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг, на который Национальный банк не реагирует изменением своей базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Большое влияние будут оказывать фискальная политика, принимаемые меры в области ценообразования на ГСМ и тарифообразования ЖКУ, а также баланс между потреблением и сбережением в экономике», – заявил Пирматов.

Прогнозы по развитию экономики Казахстана на среднесрочную перспективу улучшены на фоне активной государственной поддержки экономики.

«Рост ВВП в 2023 году будет формироваться в диапазоне 4,2-5,2%. Прогноз роста экономики на 2024-2025 годы повышен до 4-5%. При этом рост добычи нефти и рост спроса при активном стимулировании экономики будут оказывать поддержку росту в среднесрочной перспективе.

Риски прогноза ВВП связаны с возможным снижением спроса на энергоносители на фоне риска мировой рецессии, с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к мировым рынкам, а также вероятность недостижения плановой добычи нефти.

При соответствии динамики фактической инфляции и ее устойчивой части нашим ожиданиям по замедлению Национальный банк продолжит политику плавного и осмотрительного снижения базовой ставки.

Пространство для этого сформировано, однако с учетом проинфляционных рисков, включая фискальный импульс, оно ограничено и требуется взвешенный подход к будущим решениям. В дальнейшем не исключены паузы в снижении базовой ставки и необходимость сохранять жесткую денежно-кредитную политику на более длительный период в зависимости от входящих данных и рисков инфляции», – заключил председатель НБ.

#инфляция #экономика #Нацбанк #Пирматов

Популярное

Все
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
В Казахстане можно создавать до 40 качественных полнометражных картин в год
Мечами и топором традиции в массы несём
Страна между двух гигантов
Алға, «Барыс»!
Театр уходит в горы
Лик богини Умай и странная парочка
Один день из жизни патруля
Новый шанырак для казахской гимназии
Что мукомолу хорошо, то фермеру – горе...
Оказание помощи семьям погибших горняков на контроле профсоюзов
Больше месячной нормы осадков выпало в Астане за вечер
Какое наказание грозит за нападение на полицейского, рассказали в МВД
Каир – город, где жива память о сыне Великой Степи
Свыше 150 млрд тенге составил размер благотворительных взносов в фонд "Казахстан халкына"
Виноградной лозы притяженье
"Астана" обыграла албанский клуб в плей-офф Лиги Конференций
Надо быть шахтером! Как иначе?
Хрупкие, но сильные духом
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
«Субботник» для отвода глаз
Водительские права по новым правилам
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Кража невест: традиция или преступление?
Жуткое ДТП в Балхаше: 9 погибших
Опубликованы имена еще двух погибших на шахте "Казахстанская" горняков
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Читайте также

Рекордно вырос инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ
Нацбанк снизил ставку до 16,5 %
Госрегулятор высказался по делу АО "Фридом Финанс"
Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 20%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]