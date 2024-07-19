Стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Он продлится с 20 до 30 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Миннауки, зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Само тестирование пройдет с 10 по 15 августа.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших пороговый балл, была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе.

Абитуриенты, которые приняли участие в основном ЕНТ, смогут поменять комбинацию профильных предметов на августовском тестировании.

«В августовском ЕНТ могут принять участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет; кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК); студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие; студенты, желающие перевестись с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вуз студенты», – разъяснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам всех пяти ЕНТ, предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Затем они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ 2025 года и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.

Напомним, 12 июля завершилось основное Единое национальное тестирование. Недавно стало известно, что выпускник школы села Карабулак Талгарского района Жаннур Енсебек, не допустивший ни одной ошибки при сдаче ЕНТ, набрал максимальные 140 баллов по профилю «Математика – информатика». По данным МНВО, такой результат последний раз был зафиксирован в 2021 году.

#ЕНТ #старт #август #заявления #прием

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