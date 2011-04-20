Приказы министров Республики Казахстан

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан г. Астана от 23 ноября 2010 года № 907Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохраненияПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 17 марта 2011 года № 150Об утверждении Программы подготовки и переподготовки авиационного персонала гражданской авиации, а также требований к владению английским языком в определенном объеме, используемом в радиотелефонной связи авиационным персоналом при выполнении международных полетовПриказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 18 марта 2011 года № 159Об утверждении Инструкции расчета себестоимости летного часа при выполнении полетов на субсидируемых маршрутах
Содержание - скачать