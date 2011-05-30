Приказы Республики Казахстан

Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Астана,17 февраля 2011 года № 74 Об утверждении Особенностей учета рабочего времени и времени отдыха работника железнодорожного транспорта, непосредственно связанного с движением поездов Приказ министра образования и науки Республики Казахстан Астана, 16 марта 2011 года № 94 О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана 18 марта 2011 г. № 158 Об утверждении Инструкции по выдаче разрешения на право пользования судоходными водными путями Республики Казахстан Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 28 марта 2011 года № 171 Об утверждении формы Государственного судового реестра, Реестра арендованных иностранных судов и судовой книги Содержание - скачать
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