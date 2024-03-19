Пример любви и верности

17 марта зал торжеств Дворца бракосочетаний «Салтанат сарайы» по традиции встречал многочисленных гостей музыкой и цветами. Вот только в роли молодоженов выступили шесть пар, проживших в любви и гармонии уже 60, 50, 40, 30, 25 и 20 лет. Под бурные аплодисменты своих детей, внуков и правнуков супруги в красочных национальных нарядах, совсем как много лет назад, еще раз сказали заветное «да», скрепив его подписями в специальных юбилейных сертификатах. Особенно трогательным моментом праздника стал танец под песню «Жұбайлар жыры» Мухтара Шаханова: такие разные, но одинаково счастливые пары кружили в вальсе, бережно обнимая друг друга.

Так душевно и торжественно поздравил образцовые семьи акимат Талдыкоргана, проведя фестиваль семей «Алтын шаңырақ-күміс кереге». Мероприятие стало прекрасным продолжением череды праздников, проводимых в преддверии Наурыз мейрамы, подчеркнул в своем выступлении аким Талдыкоргана Ернат Базил. Шанырак – символ крепкой семьи, продолжения рода и преемственности поколений, а потому «Шаңырақ күні» имеет огромное воспитательное значение.

– Родина начинается с семьи. И каждый из участников фестиваля является образцом уважения, ответственности, заботы и следования традициям, – отметил Ернат Базил. – Мы хотели подчерк­нуть важный вклад этих союзов в укрепление института брака и семьи. Уверен, что молодые люди, воспитанные на подобных примерах, вырастут достойными гражданами Справедливого Казахстана. И мы должны как можно больше рассказывать о таких замечательных семьях.

Семья, построенная на взаимоуважении, обязательно будет крепкой, делится опытом 80-летний житель Талдыкоргана Амангельды Арынов. И, конечно же, огромную роль в отношениях играет любовь. С Кербез Куатовой они вместе уже 60 лет, но по сей день, признается аксакал, дольше дня не переносит разлуки с супругой.

– Воспитали троих детей, сейчас у нас семеро внуков и двое правнуков, – рассказывает Амангельды Арынов. – Наше поколение было другим – мы не бросали семьи, хотя прожить вместе столько лет – это непросто. Случается всякое – и обиды, и радости. Мы все делили пополам, всегда трудились: я – архитектор, супруга – педагог. Самое главное – всегда уважать друг друга, сообща решать все недопонимания, ставить семью на первое место.

Я хочу пожелать благополучия и процветания нашей стране!

– Для нас большая честь принять участие в фестивале семьей, получить благословение от старшего поколения, – говорит представитель самого «молодого» 20-летнего союза Алмас Акылбеков. – Благодарим всех организаторов и надеемся, что такие праздники пройдут еще не раз. Мы с супругой Нуркатипой Нусипбековой растим пятерых детей. Сегодня все они рядом с нами и своими глазами видят, какое это счастье, когда в семьях царят любовь, уважение, взаимопонимание, когда люди дружно встречают старость в окружении родных и близких. Я уверен, что этот день навсегда останется в их памяти и они тоже будут стремиться построить крепкие и счастливые семьи.