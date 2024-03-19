Пример любви и верности

Статьи
37
Дина Боранбаева

На торжественном праздновании «Шаңырақ күні» в Талдыкоргане «бриллиантовые», «золотые» и «серебряные» семейные пары поделились секретами счастливого брака.

фото пресс-службы акима г. Талдыкоргана

17 марта зал торжеств Дворца бракосочетаний «Салтанат сарайы» по традиции встречал многочисленных гостей музыкой и цветами. Вот только в роли молодоженов выступили шесть пар, проживших в любви и гармонии уже 60, 50, 40, 30, 25 и 20 лет. Под бурные аплодисменты своих детей, внуков и правнуков супруги в красочных национальных нарядах, совсем как много лет назад, еще раз сказали заветное «да», скрепив его подписями в специальных юбилейных сертификатах. Особенно трогательным моментом праздника стал танец под песню «Жұбайлар жыры» Мухтара Шаханова: такие разные, но одинаково счастливые пары кружили в вальсе, бережно обнимая друг друга.

Так душевно и торжественно поздравил образцовые семьи акимат Талдыкоргана, проведя фестиваль семей «Алтын шаңырақ-күміс кереге». Мероприятие стало прекрасным продолжением череды праздников, проводимых в преддверии Наурыз мейрамы, подчеркнул в своем выступлении аким Талдыкоргана Ернат Базил. Шанырак – символ крепкой семьи, продолжения рода и преемственности поколений, а потому «Шаңырақ күні» имеет огромное воспитательное значение.

– Родина начинается с семьи. И каждый из участников фестиваля является образцом уважения, ответственности, заботы и следования традициям, – отметил Ернат Базил. – Мы хотели подчерк­нуть важный вклад этих союзов в укрепление института брака и семьи. Уверен, что молодые люди, воспитанные на подобных примерах, вырастут достойными гражданами Справедливого Казахстана. И мы должны как можно больше рассказывать о таких замечательных семьях.

Семья, построенная на взаимоуважении, обязательно будет крепкой, делится опытом 80-летний житель Талдыкоргана Амангельды Арынов. И, конечно же, огромную роль в отношениях играет любовь. С Кербез Куатовой они вместе уже 60 лет, но по сей день, признается аксакал, дольше дня не переносит разлуки с супругой.

– Воспитали троих детей, сейчас у нас семеро внуков и двое правнуков, – рассказывает Амангельды Арынов. – Наше поколение было другим – мы не бросали семьи, хотя прожить вместе столько лет – это непросто. Случается всякое – и обиды, и радости. Мы все делили пополам, всегда трудились: я – архитектор, супруга – педагог. Самое главное – всегда уважать друг друга, сообща решать все недопонимания, ставить семью на первое место.
Я хочу пожелать благополучия и процветания нашей стране!

– Для нас большая честь принять участие в фестивале семьей, получить благословение от старшего поколения, – говорит представитель самого «молодого» 20-летнего союза Алмас Акылбеков. – Благодарим всех организаторов и надеемся, что такие праздники пройдут еще не раз. Мы с супругой Нуркатипой Нусипбековой растим пятерых детей. Сегодня все они рядом с нами и своими глазами видят, какое это счастье, когда в семьях царят любовь, уважение, взаимопонимание, когда люди дружно встречают старость в окружении родных и близких. Я уверен, что этот день навсегда останется в их памяти и они тоже будут стремиться построить крепкие и счастливые семьи.

#Наурыз #Талдыкорган #семья #празднование #Шаңырақ күні

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
"Старая гвардия" Казправды
Моцарт от бокса
Казахский Пушкин или второй после Абая
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол Северо-Казахстанской области
Алименты от осужденных
Пусть всех ждет ақ жол!
Счастья молодым!
Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Пример любви и верности
Долг платежом красен
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Пусть всех ждет ақ жол!
Гвардейцы оказали первую помощь женщине
Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гра…
Духовный ориентир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]