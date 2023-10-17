Пример трудолюбия и патриотизма

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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане торжественно открыт памятник Нурмолде Алдабергенову – дважды Герою Социалистического Труда, прославившему семиреченские колхозы буквально на весь мир.

фото Жениса Ыскабая

Бронзовый бюст труженика с большой буквы и ветерана войны расположен в новом сквере, украсившем шестой мик­рорайон Талдыкоргана. В регионе имя Нурмолды Алдабергенова давно стало синонимом честного труда и настоящей преданности делу. Рано осиротев, он с детства привык работать не покладая рук. Вступив в ряды колхозников в начале 30-х, уже в 1935 году Алдабергенов стал председателем маленького хозяйства «Жанаталап» Талдыкорганской области. Имея в распоряжении лишь два плуга, пять коров да два десятка овец, этот колхоз уже через шесть лет вошел в число передовых, в сто раз увеличив поголовье скота. И это было только началом славного трудового пути.

Стоит особо подчеркнуть, что, будучи истинным патриотом не на словах, а на деле, в 1942 году Нурмолда Алдабергенович ушел на фронт. Возвратившись с войны в победном 1945-м, он вновь возглавил колхоз «Жанаталап». 1947 год для хозяйства стал рекордным по урожайности зерна и сахарной свеклы, за что в 1948-м Нурмолда Алдабергенов был удостоен звания Героя Социалистичес­кого Труда. Вторую высокую награду – за успехи в развитии возглавляемого им колхоза им. XXII Партсъезда – ему вручили в 1958 году. Любивший труд, ценивший землю и делавший все для блага родного края и страны, Нурмолда Алдабергенов работал в колхозах до самых последних своих дней.

Его жизненный путь и трудовые подвиги должны быть примером и для современной молодежи, подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев, поздравляя жителей с открытием нового памятника.

– В свое время Нурмолда Алдабергенович приложил все усилия, чтобы повысить производительность труда, развивая сельскохозяйственную отрасль, внося вклад в разведение пород животных и совершенствуя науку и производство, буквально с нуля поднимая колхозы и хозяйства, – отметил глава региона. – До рекордных довел он показатели урожайности сахарной свек­лы. О таких личностях наш Президент Касым-Жомарт Токаев говорит: «Кто является настоящим человеком труда? Преж­де всего это специа­лист, который полностью выкладывается, чтобы качественно выполнить свою работу. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин». Труд – это высшая ценность, а трудолюбие – главное качество, объединяющее нацию. Поэтому оказывать почет и уважение людям труда, помнить о них, ставить в пример – наша общая задача. Мы стараемся, чтобы достойный вклад жетысуcцев в развитие страны, родного края не остался без должного внимания.

В церемонии открытия памятника приняла участие дочь героя – Рабига Алдабергенова, которая сердечно поблагодарила земляков за оказываемый почет и увековечение памяти об ее отце в областном цент­ре.

– Впервые ему установили памятник в 1960 году, еще при жизни, в селе Шубар, позднее названном в честь отца, – рассказала 76-летняя Рабига Нурмолдакызы. – С 1973 года это третий монумент, посвященный ему. Очень радостно, что даже спустя столько лет его не забывают и уважают. Выражаю благодарность всем. Желаю процветания нашей стране, и пусть трудовой путь моего отца будет примером для будущих поколений!

Собравшиеся делились теплыми воспоминаниями о человеке, который ушел из жизни в возрасте 60 лет в далеком 1967 году, но оставил особый след не только в истории колхозного движения Казахстана, но и в сердцах людей. Нурмолда Алдабергенов заботился о благополучии земляков, их быте, образовании, культурном досуге. По его инициативе была построена первая в регионе электростанция, возводились жилые дома и различные социальные объекты. Колхозы, возглавляемые им, отличались образцовым порядком, и их посещали гости со всего света, в том чис­ле лидеры разных стран, вспоминают представители старшего поколения.

На открытии памятника собрались сотни людей из разных уголков края и страны. После церемонии возложения цветов все желающие могли ознакомиться с выставкой личных вещей ветерана, которые привезли в Талдыкорган из мемориального музея дважды Героя Соцтруда, расположенного в селе Алдабергеново Ескельдинского района. Как подчеркивают местные власти, это мероприятие направлено на воспитание подрастающего поколения и приурочено к празднованию Дня Республики.

#Талдыкорган #открытие #памятник #Нурмолда Алдабергенов

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