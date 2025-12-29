В Казахстане для обеспечения прозрачности бюджетных средств внедрен ваучерный механизм финансирования дошкольного и дополнительного образования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в рамках итоговых пресс-конференций Правительства сообщил вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов. Он отметил, что по поручению Главы государства по внедрению принципа «деньги следуют за ребенком», в ряде регионов проведена полная проверка контингента детей.

«В рамках пилотного проекта проведена персонифицированная инвентаризация, выявлены дублирующие записи. Анализ деятельности поставщиков позволил выявить 170 организаций, не соответствующих профилю», — подчеркнул вице-министр.

Кроме того, для реализации поручения по повышению квалификации кадров запущена платформа «Ұстаз», через которую проходят аттестацию педагоги 24 тыс. образовательных организаций страны.