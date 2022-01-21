Принцип "зарабатываем здесь – тратим там" уже не имеет права на существование – Токаев

Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества высказался об огромных расходах казахстанцев за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Президента, Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств.

"В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь – тратим там" уже не имеет права на практическое существование", – заявил Токаев. 

Он отметил, что работа будет вестись по двум направлениям.

"Это возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала, а также постановка барьера для оттока финансов в офшоры. Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как в эту работу вовлечь наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить на рынке регулирования, чтобы наши банкиры наконец-то начали исполнять свою прямую функцию и кредитовать реальные бизнес проекты? Вопрос сложный, я понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", – заключил Токаев.

