Принцип "зарабатываем здесь – тратим там" уже не имеет права на существование – Токаев

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества высказался об огромных расходах казахстанцев за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
По словам Президента, Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств.
"В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь – тратим там" уже не имеет права на практическое существование", – заявил Токаев.
Он отметил, что работа будет вестись по двум направлениям.
"Это возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала, а также постановка барьера для оттока финансов в офшоры. Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как в эту работу вовлечь наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить на рынке регулирования, чтобы наши банкиры наконец-то начали исполнять свою прямую функцию и кредитовать реальные бизнес проекты? Вопрос сложный, я понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований", – заключил Токаев.