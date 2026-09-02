Приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер – Токаев о стратегическом партнерстве Казахстана и Китая

Отношения между Казахстаном и Китаем в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне

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Астана готова последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Пекином, наполняя его новым содержанием и открывая новые горизонты сотрудничества. Об этом заявил на днях в эксклюзивном письменном интервью агентству Синьхуа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz

Президент отметил, что Казахстан и Китай объединены протяженной границей и многовековой историей добрососедства. "Как гласит известная казахская пословица: "Жолы бірдің - жүгі бір" /"У идущих одной дорогой - единая судьба"/. Именно такие взаимоотношения двух стран отвечают коренным интересам наших народов, служат важным фактором мира и стабильности на всем евразийском пространстве", - отметил он.

К.-Ж. Токаев выразил искреннюю благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за доброе отношение к Казахстану. "Наш постоянный политический диалог стал ключевым центром казахско-китайского стратегического партнерства", - добавил он.

"Наше стратегическое партнерство приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер, оно охватило все ключевые сферы - от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры", - подчеркнул президент.

К.-Ж. Токаев заявил, что двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Одним из стратегических направлений стали транспорт и логистика. Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом.

"Совместно с китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба, - сказал он. - Развитие мегапроекта "Пояс и путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой".

По словам казахстанского лидера, приоритетное место в сотрудничестве занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор, который становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой.

"Наша общая задача - сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур", - подчеркнул глава государства.

Взаимодействие между Казахстаном и Китаем выходит на новый качественный уровень. Сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений - от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики, заявил К.-Ж. Токаев.

По его словам, особое значение приобретает технологическое измерение сотрудничества. Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию.

2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

"Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний. Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества", - добавил он.

К.-Ж. Токаев подчеркнул, что ИИ призван служить развитию всего человечества. Государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.

"В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств-основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO). Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта", - отметил он.

Казахстан и Китай динамично взаимодействуют на международной арене.

"Мы придерживаемся схожих позиций по вопросам укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций, защиты принципов международного права, продвижения медиации и подлинной многосторонности, а также мирного урегулирования конфликтов", - отметил К.-Ж. Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан твердо придерживается политики одного Китая, выступает против нарушений принципа территориальной целостности государств. Казахстан продолжит координацию с Китаем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и всецело поддерживает сотрудничество в формате "Центральная Азия - Китай".

Президент заявил, что в текущем году ШОС отмечает свое 25-летие. Организации удалось сохранить самое главное - "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Он рассматривает эти принципы в качестве "стандарта" международного сотрудничества.

К.-Ж. Токаев отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Наряду с официальными политическими и экономическими связями активное развитие получили прямые контакты между гражданами двух стран. Проведение в 2026 году "Перекрестного года культуры" Казахстана и Китая стало ярким подтверждением этой тенденции.

Глава государства отметил, что сегодня десятки тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае. Одновременно растет число китайских граждан, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане успешно работают филиалы ведущих китайских вузов, "Мастерские Лу Баня", расширяются программы академической мобильности и межвузовского сотрудничества.

Значительный импульс развитию туризма придало введение взаимного безвизового режима. По итогам 2025 года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, достигло 962 тыс., что на 47% больше показателя 2024 года, добавил К.-Ж. Токаев.