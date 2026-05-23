Состоялся телемост между Астаной и Москвой

Событие
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В преддверии государственного визита Президента России Владимира Путина в Казахстан, а также проведения в казахстанской столице очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялся телемост между Астаной и Москвой. Его участники, ведущие эксперты двух стран, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и ключевые темы предстоящих переговоров.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев отметил уникальность предстоящего визита. По его словам, согласно дипломатическому протоколу, Глава государства в течение одной президентской каденции, как правило, совершает госвизит в одну и ту же страну лишь единожды. Между тем визит Владимира Путина в РК в 2024 году носил тот же статус, что, по мнению эксперта, свидетельствует о новом уровне всеобъемлющего партнерства между Казахстаном и Россией.

При этом эксперт обратил внимание на значительные изменения в мире даже по сравнению с прошлым годом: появились новые вызовы, повлекшие как экономические, так и политические последствия.

– Масштабные процессы, которые происходят в мировом политическом, социально-экономическом дискурсе, дают основания надеяться, что встреча в Акорде будет весьма обстоятельной, – отметил политолог.

Он также подчеркнул значение председательства Казахстана в ЕАЭС в 2026 году. По его мнению, в центре внимания в ходе визита Президента России и заседания Высшего Евразийского экономического совета окажутся вопросы цифровизации, внедрения новых технологий, а также повышения эффективности экономической интеграции, транспортно-логистического, экологического и энергетичес­кого взаимодействия.

Своим мнением поделился также генеральный директор российского Центра политической информации Алексей Мухин. По его оценке, тесное взаимодействие руководства Казахстана и России обеспечивает крепкий синергетический эффект и помогает выстраивать приоритеты в условиях быстро меняющейся геополитической ситуации. Казахстан, по словам эксперта, сейчас находится в непростом периоде конституционных реформ, кардинальных изменений, опыт которых может представлять определенный интерес и для российской стороны.

Директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов рассмотрел предстоящие события с экономической точки зрения. Он подчеркнул, что Казахстан имеет для России особое значение, точно так же как Россия для Казахстана.

Эксперт напомнил, что во время визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Моск­ву в ноябре 2025 года была принята декларация «О переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества».

– Если проследить хронологию визитов глав государств, становится очевидно, что Казахстан играет все более заметную роль в геополитических процессах, – отметил Акимжан Арупов.

По мнению эксперта, одной из ключевых тем будущих переговоров станет энергетика, что полностью обосновано: уже сегодня Россия экспортирует нефть в Китай и газ в Узбекистан в том числе через территорию Казахстана. Вероятно, стороны обсудят масштабирование этих транзитных маршрутов.

Еще одним направлением переговоров, как считает глава института, станут транспорт и логистика, значение которых ощутимо возросло в контексте новых геополитических реалий.

Важное место в повестке займут и другие экономические вопросы. В настоящее время 76 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые связи с Казахстаном, товарооборот между двумя странами уверенно стремится к отметке в 30 млрд долларов.

При этом эксперты сошлись во мнении, что ожидать громких прорывных соглашений не стоит. Нынешний визит и переговоры в его рамках – это конструктивное продолжение плодотворного диалога, который нацелен на укрепление и развитие уже имеющихся договоренностей.

#Астана #Москва #Владимир Путин #телемост

