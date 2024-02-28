Природа дарит вдохновение

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Дана Аменова

Бескрайние степные просторы открываются взору посетителей галереи искусств Has Sanat, где проходит персональная выставка заслуженного деятеля РК Сейсенхана Маханбета.

фото Игоря Бургандинова

Выставка «В гармонии с природой» посвящена 120-летию двух выдающихся мастеров изобразительного искусства Казахстана – Абылхана Кастеева и Орала Тансыкбаева.

Будучи по профессии журналистом, Сейсенхан Маханбет написал множество статей о культуре, искусстве, религии и духовности. Он работал в разных изданиях, а затем обратился к изобразительному искусству. В настоящее время он является признанным художником-реалистом. За последние десять лет принимал участие в более чем сорока международных выставках, симпозиумах и пленэрах. Его работы находятся в музеях республики и в частных коллекциях Китая, России, Турции, Венгрии и других стран.

В экспозиции представлено более 60 картин. В живописных пейзажах Сейсенхана Маханбета прослеживается трепетное отношение к родной земле. Художнику удается тонко и поэтично передать красоту степных просторов, состояние природы, тончайшие нюансы света и цвета. Картины «Каратауские хребты», «Дорога в Кольсай», «Обратный путь из Семея», «Вечер на джайлау», «Дачи в горах», «Вечер на Акколе» погружают зрителей в мир воспоминаний о родных местах. Особенно завораживают и словно оказывают терапевтический эффект работы «Утро над рекой», «Дыхание весны», «Последние осенние листочки», «Танцующие березы», «Река Или», «Лето на берегу озера», «Алые цветы в парке», «Горное ущелье».

– В пейзажной лирике Сейсенхана Маханбета присутствуют жизнеутверждающие мотивы и тонко передан национальный колорит. Примечательно, что центральное место в экспозиции занимает картина «Два титана – Абылхан Кастеев и Орал Тансыкбаев». О том, что Туркестан – духовная столица тюркского мира, напоминает прекрасный женский образ на фоне мавзолея Ходжи Ахмета Ясави, это картина «Туркестанская красавица». Название выставки – «В гармонии с природой» – точно отражает характер произведений художника, – отметила лауреат национальной литературной премии «Айбоз» Айгуль Кемелбаева.

Почетными гостями вернисажа стали депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, председатель Комитета по обороне, международным делам и безопасности Мажилиса Парламента Айгуль Куспан, заместитель председателя партии «Ақ жол» Казбек Иса, руководитель управления комитета МКИ РК Гульзейнеп Пазылова, заслуженный деятель РК Ерлан Айтуаров.

– Я родом из Костаная, но в детстве часто бывала у родственников в Алматы. Картина «Весна в окрестностях Алматы» навеяла мне теплые воспоминания о чаепитии в доме у бабушки с прекрасным видом за окном. Интересно выстроена композиция в работе «Утро в степи». Там особенно выделяется невероят­но красивое изображение линии горизонта, где равнина как будто сходится с небом. Очарование природы разных регионов страны дарит вдохновение и вызывает гордость за родину, – считает студентка КазНУИ Балзира Тлекешева.

#выставка #искусство #Сейсенхан Маханбет

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