Пожар в урочище Токпышы потушили с вертолета в ВКО

Происшествия
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Катон-Карагайском районе задействовали вертолет для тушения природного пожара, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ВКО

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, загорание произошло в урочище Токпышы в Аксуском сельском округе. В условиях чрезвычайно жаркой, сухой погоды загорелась сухая трава на площади примерно 2 га. В связи с тем, что урочище расположено в труднодоступной местности в 73 км от ближайшего села, без дорог, было принято решение поднять борт для доставки пожарных на место.

«Пожар, зафиксированный вечером 29 июля, был полностью ликвидирован к 8 часам утра 30 июля. Сначала провели разведку с воздуха, затем сбросили воду и завершили тушение координированными действиями на земле», - рассказали в ДЧС.

Как напомнили чеэсники, природные пожары чрезвычайно опасное явление, способное вызвать большой экологический и экономический ущерб. В условиях засушливой жаркой погоды в департаменте призвали население ограничить посещение леса, не разводить костры, не сжигать мусор и любые горючие материалы на открытых площадках.

#ВКО #пожар #вертолет

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