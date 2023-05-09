Природный пожар в Алматы локализован

Крупный пожар на территории национального природного парка в Медеуском районе Алматы локализован, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

На территории Иле-Алатауского национального парка ведется окарауливание и распиливание поваленных деревьев с помощью бензопил, окапывания и увлажнения очагов тления с применением ранцевых аппаратов.

Группировка сил и средств развернута по повышенному рангу.

Пожар локализован в 17:53.

Для тушения были задействованы 2 вертолета Казавиаспаса Ми-8, Ми-171, также вертолет МИ-8 МТВ Службы спасения акимата г. Алматы.

Осуществлено 34 сброса свыше 100 тонн воды.

На месте пожара работают 62 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС Алматы, а также 56 сотрудников ГНПП.

В зоне ликвидации ЧС организована работа оперативного штаба.

Тушение осложнялось сложным рельефом местности, сильным ветром, высокой сухой травой, большим количеством валежника.

Напомним, 8 мая, в 01:24, при тушении огня погиб сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы 29-летний сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков.

Также получил травму руки еще один сотрудник противопожарной службы.