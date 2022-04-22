Приставал к 16-летней школьнице в Нур-Султане: суд вынес решение

На 10 суток арестован астанчанин за приставание к несовершеннолетней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города Нур-Султана.

Ранее на канал 102 поступило сообщение от жителя столицы о том, что вечером 18 апреля к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина. Действия мужчины сняла камера видеонаблюдения.

В ходе розыскных мероприятий задержан 20-летний студент.

По факту оскорбительного приставания, выражающегося в неуважении к окружающим, в отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП.

Сегодня по решению специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана он был подвергнут аресту сроком на 10 суток и водворен в специальный приемник для административно-арестованных лиц.