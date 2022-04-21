Задержан парень, пристававший к 16-летней школьнице в Нур-Султане

Парня, пристававшего к 16-летней школьнице в подъезде многоэтажного дома в Нур-Султане, задержали полицейские, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Ранее на канал 102 поступило сообщение от жителя столицы о том, что вечером к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина.

«В ходе проведения розыскных мероприятий задержан 20-летний студент. Установлено, что 18 апреля текущего года молодой человек на остановке встретил девушку. Проехав вместе в автобусе, он последовал за ней. Зайдя в подъезд, хотел познакомиться, на что получил отказ. После чего начал приставать», – рассказали в полиции.

По факту оскорбительного приставания, а также нарушения общественного порядка в отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье 434 КРКоАП.

Окончательное решение примет специализированный межрайонный административный суд.

Также полиция направила запрос в медицинское учреждение о состоянии здоровья нарушителя.

Ранее сообщалось, что полиция Нур-Султана ведет розыск мужчины, пристававшего в подъезде к 16-летней астанчанке. Противоправные действия парня сняла камера видеонаблюдения.