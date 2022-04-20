Пристававшего в подъезде к 16-летней астанчанке мужчину ищет полиция

Неизвестный мужчина в Нур-Султане преследовал девочку-подростка и приставал к ней в подъезде. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Девочка возвращалась домой в 21:05. Мужчина проследовал за ней и попытался зажать между этажами. Ей удалось добежать до квартиры.

Действия мужчины сняла камера видеонаблюдения в подъезде.

«18 апреля текущего года в 22:22 на канал 102 от жителя столицы поступило сообщение о том, что к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина.

Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, изъятое видео приобщено к материалу дела», – проинформировали в пресс-службе ДП города Нур-Султана.

Отмечается, что действиям виновного будет дана правовая оценка.

Данный факт находится на контроле руководства Департамента полиции.