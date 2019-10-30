​Приставили нож к горлу

614
Любовь Доброта

...Таксист даже не думал ни о чем плохом, когда притормозил на взмах руки двух парней, голосовавших на обочине. Пассажиры сели в салон, ведя между собой неспешную беседу. Вот только их мирный настрой мгновенно улетучился, когда выехали на трассу.

По дороге на подъезде к Казыгурту парни вдруг приставили нож к горлу водителя и потребовали крупную сумму денег. Не получив желаемого, вымогатели стали угрожать потерпевшему физической расправой. Таксист решил ретироваться.

Улучив момент, водитель выпрыгнул на ходу из машины. К счастью, он смог сгруппироваться и не получил серьезных травм при падении. Вымогатели уехали на его машине, предпочтя немедленно скрыться с места происшествия.

Таксист на попутке добрался до Казыгуртского районного отдела полиции. Там житель Ордабасынского района, работающий водителем в одном из таксопарков Шымкента, сообщил полицейским, что двое молодых людей избили его и вымогали 600 тыс. тенге, а не получив денег, уехали на его автомашине. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые попросили отвезти их в поселок Казыгурт.

Это уже была определенная зацепка для оперативной группы, специально созданной для раскрытия преступления. Сотрудники Казыгуртского РОП сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Полицейские опросили потерпевшего и других свидетелей. Так удалось выяснить приметы подозреваемых. Их розыск велся параллельно с поиском угнанной машины. Ее оперативники нашли в соседнем с Казыгуртским Сарыагашском районе. Автомобиль находился в полусотне километ­ров от места происшествия. А вскоре сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Это случилось в поселке Кордай. Найти его подельника было проще. Наручники на него надели в Шымкенте, где он отлеживался на съемной квартире.

Оба задержанных оказались жителями Сарыагашского района, безработные. Подозреваемые арестованы. Сейчас проводится досудебное расследование по статье УК РК, предусматривающей уголовную ответственность за вымогательство. 

