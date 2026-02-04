Важная работа

Наиболее резонансные преступления на бытовой почве получают огласку, становятся темой широкого обсуждения. Проведены серьезные законодательные реформы, усилена профилактическая работа. Эффективность комплекса мер налицо, считают полицейские. К примеру, по городу Уральску в 2025 году отмечено снижение на 23% преступлений в данной сфере – со 121 до 93.

Для правоохранительных органов карта Уральска представлена 25 опорными пунктами, которые в свою очередь разделены на 95 административных участков. За каждым из них закреплен участковый.

Их день, как правило, начинается в 8.30 с инструктажа в управлении. Получив поступившие заявления, участковые отправляются в опорные пункты, где старший участковый инспектор ставит задачи на день. Это может быть проверка подучетного контингента, владельцев гражданского оружия, иностранных граждан, временно проживающих на участке. Параллельно идет обслуживание вызовов, поступающих на 102. С семи до десяти вечера участковый принимает граждан в опорном пункте. Для полицейских такой график – дело привычное.

– Самое главное – семья понимает важность нашей работы, – говорит участковый инспектор полиции отдела общественной безопасности УП города Уральска подполковник полиции Мадина Куспанова.

На службе Мадина Еркуатовна уже 22 года. Сейчас она закреп­лена за административным участком № 18, где проживают 3 150 человек. В 14 опорных пунк­тах центрального подразделения она – единственная женщина-участковый. Впрочем, для подучетных ее участка это, скорее, повод строже соблюдать букву закона. Да и для прогноза «погоды в доме» порой очень важен именно женский взгляд.

– Выявление тонких мест в семейно-бытовых отношениях идет не только в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Быт», которые проводятся еже­квартально, – это наша каждодневная задача. Проводя обходы, подмечаем все: от интонаций суп­ругов при общении до ссадин и синяков. Как правило, женщина при муже не хочет говорить, что происходит в семье. Оставляем визитку, ведь порой для такого разговора многим нужно морально подготовиться, – говорит участковый инспектор.

– Раньше считали: дебошир – это социально неустроен­ный, пьющий, не работающий. Сейчас же, соглас­но статистике, мы видим, что и с виду в благополучных семьях случаются скандалы. Зачастую супруги предъявляют друг к другу завышенные требования, не умеют слушать, не хотят идти на компромисс. «Я», «мое», «мне» – вот основные аргументы в таких спорах.

По принципу нулевой терпимости

Профилактика семейно-бытового насилия проводится и на встречах в рабочих коллективах, на школьных собраниях. В этой комплексной работе участковые инспекторы взаимодействуют с представителями акиматов, сотрудниками прокуратуры, управлений образования, здравоохранения, общественными объединениями.

Ужесточение ответственности за бытовое насилие, исключение возможности неоднократного примирения, усиление наказания за побои и причинение легкого вреда здоровью, переход от заявительной к выявительной регистрации правонарушений, увеличение сроков административного арес­та – такие меры в разы снизили число вызовов, поступающих на номер 102. Раньше на одном участке ежедневно регистрировали три-четыре звонка. И если повторные административные нарушения еще бывают, то уголовные – нет. Допрос, процесс постановки на криминальный учет, снятие отпечатков пальцев, реальная угроза оказаться за решеткой – все это воспитывает лучше любых увещеваний.

Среди нововведений и работа психологов с агрессорами. Ранее психологическая помощь оказывалась только жертве в кризисном центре. С прошлого года психокоррекция поведения домашних дебоширов – мера, назначаемая судом для изменения деструктивного поведения, осознания причин насилия, управления эмоциями. Ее проводят специа­листы в поликлиниках.

За 2025 год в Уральске в рамках профилактики по статье 73 КоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений» к административной ответственности привлечены 1 764 гражданина. Вынесено 1 665 защитных предписаний, выявлено 103 их нарушения. По ходатайству полиции судами установлено 622 особых требования к поведению правонарушителей. Выявлено 300 нарушений установленных ограничений. По статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» зарегистрировано 22 правонарушения, «Побои» – 50.

В кризисный центр направлены 217 человек, 74 из них определены на временное проживание. Участковыми инспекторами полиции оказана помощь в устройстве детей в школы, в оформлении документов, проведении обследований в медучреждениях.

Потехе – час

Практика работы полицейских показывает: большинство правонарушений и преступлений совершается под воздействием алкоголя. В сфере семейно-бытовых отношений этот показатель равен почти 100%. С этим социальным злом участковые ведут работу по всем фронтам. Ставят на учет не знающих меру в употреблении, стараются оформить на принудительное лечение.

Если участковый видит, что человек вспыльчивый по характеру и при этом склонен к употреблению спиртного, при сборе материала по статье 73 КоАП РК в суд направляется ходатайство об установлении ограничительных требований. И уже постановлением суда ему будет прописано: запретить употребление алкоголя. Если гражданин нарушит предписание, при следующем правонарушении это будет обстоятельством, отягчающим ответственность.

Полицейские выявляют магазины, не соблюдающие регламент продажи алкогольной продукции, точки сбыта суррогатного алкоголя. В прошлом году в областном центре зарегистрировано шесть фактов реализации суррогата, изъято 927,5 л безакцизного алкоголя. В праздники практически весь личный состав переходит на усиленный режим несения службы. Не раз представители правопорядка обращались в акимат с предложением об ограничении регламента работы увеселительных заведений, выносили его на общественные слушания.

– С 2021 года лично анализирую правонарушения, совершаемые в ночных клубах и кафе. Все они – на почве злоупотребления алкоголем, – комментирует Мадина Куспанова. – Ни в одном законе я не встретила норму, которая регламентирует работу ночных клубов. Если в торговых точках установлен регламент продажи спиртного, то клуб реализует алкоголь, пока открыт. А работают они и до двух ночи, и до пяти утра. У меня на участке в 2023 году жильцы постоянно возмущались работой одного кафе. Жаловались на шум, на пьяных посетителей. Мы выписывали предупреждения, но ситуация повторялась. По нашему представлению в акимат кафе закрыли. Но спустя время это же заведение снова открылось в другой части города. Уверена, в его деятельности мало что изменится. И таких примеров немало. Понятно, что такое времяпрепровождение может закончиться нарушением общест­венного порядка либо скандалом в семье.

Недаром в большинстве сел, где жители полностью отказались от реализации алкогольных напитков, в последнее время не регистрируются факты правонарушений. Об этом говорилось и на расширенном совещании с участием акима области, представителей прокуратуры, департамента полиции и депутатов Парламента. Проблему предложено урегулировать на законодательном уровне, устранив лазейки в законодательстве, позволяющие увеселительным заведениям, нарушающим требования соблюдения порядка и общественной безопасности, пос­ле принудительного закрытия вновь начинать работу. Кроме того, как считают полицейские, законом должно быть прописано право местной исполнительной власти устанавливать регламент работы ночных клубов.