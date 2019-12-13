Свежий выпуск
​Присуждены государственные награды

В канун Дня Независимости страны Указом Президента Рес­публики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. В числе награж­денных видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.

За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Розе Рымбаевой. За выдающиеся заслуги в производственной деятельности звания «Қазақстанның Еңбек Ері» также удостоен проходчик Горно-производственного комплекса филиала ТОО «Корпорация Казах­мыс» – ПО «Жезказганцветмет» Турсынбек Макишев.

Орденом «Отан» награждены писатель И. Жаканов, председатель наблюдательного совета холдинговой компании «Alageum Electric» С. Кожабаев, директор Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО «ТНК «Казхром» Актюбинской облас­ти В. Тиль, орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан

Назарбаев» – помощник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – первый замес­титель Управляющего делами Президента РК А. Бисембаев, орденом «Барыс» І степени – депутат Мажилиса Парламента С. Абдрахманов, ученый и общественный деятель А. Ахметов, писатель Т. Әбдікұлы, Руководитель Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы М. Касымбеков, главный научный сотрудник РГП «Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова» М. Мырзахметұлы, президент детского фонда «Бөбек» С. Назарбаева, оперная певица Б. Тулегенова, орденом «Барыс» ІІ степени – учитель КГУ «Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД» города Петропавловска Р. Азимбаева, поэтесса М. Айт­хожа, академик Национальной академии наук Ғ. Есім, директор Казахского филиала Научно-информационного центра по водохозяйственным проблемам при Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Н. Кипшакбаев, орденом «Барыс» ІІІ степени – поэт, директор ГККП «Музей Сакена Сейфуллина» Н. Айтұлы, президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ок-Жетпес» Медицинского центра Управления делами Президента К. Беркинбаев, историк М. Койгелдиев, депутат Сената Парламента Т. Мукашев, писатель Қ. Салғараұлы и другие.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Т. Асар и Д. Кудайбергену, ученому А. Джумадильдаеву, киноактеру Н. Есимгалиеву, дирижеру Р. Салаватову, артистке балета Е. Семеновой и другим.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых руководитель Шымкентского городского русского драматического театра И. Вербицкий, председатель РОО «Международный союз айтыса и жыршы-термеши» Ж. Ерманов, профессор РГП «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева» С. Каскабасов, директор ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций» К. Койлыбаев, директор ТОО «Акселеу» Северо-Казахстанской области С. Малаев, профессор НАО «Казахский национальный аграрный университет» К. Сабденов, артист КГУ «Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой» К. Темірбайұлы, общественные деятели Е. Сакенова и Е. Тарасенко, председатель Общественного совета Атырауской области М. Утешов, солист ГККП «Мангис­тауская областная филармония имени М.Оскинбаева» С. Шакрат, председатель наблюдательного совета ТОО «Алтай Полиметаллы» Карагандинской области Р. Юн.

Ордена «Достық» II степени удостоены заместитель Председателя Ассамблеи народа Казах­стана, член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Ю. Келигов, акын-импровизатор Ә. Қалыбекова, председатель ОО «Татаро-башкирский культурный центр «Айнуры» города Тараза А. Халиков, председатель ОО «Lituanica» города Караганды В. Тварионас и другие.

В числе награжденных орденом «Құрмет» поэт О. Абдильдаев, учитель КГУ «Жетысайская вспомогательная школа-интернат» Туркестанской области У. Абдиев, доцент РГП «Евразийский нацио­нальный университет имени Л. Гумилева» А. Абиденкызы, директор ТОО «Алтындан» Акмолинской области К. Байзаков, председатель ОО «Казахстанское общество дунган» города Алматы А. Войнце, солистка РГКП «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая» Г. Даурбаева, директор ТОО «Мелитопольское» Костанайской области Э. Двуреченский, известный боксер В. Демьяненко, преподаватель РГУ «Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова» Ш. Имашев, директор ТОО «Еңбек жер» Кызылординской области Ш. Искаков, главный врач КГП «Кардиологический центр» города Петропавловска А. Магзумов, заведующий ГККП «Детский сад № 66 «Болашақ» города Шымкента Т. Мартыненко, механизатор ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» А. Назин, певица С. Нұрмағамбетова, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие», уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан А. Саин, артист РГКП «Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова» У. Сейтимбет, заведующий кафедрой РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» А. Толеубаев, директор театра государственного танца «Наз» города Нур-Султана С. Сраилов, тренер-преподаватель спортивной школы «Жас сұңқар» города Караганды Е. Шынкеев.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 72 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в частности, механизатор ТОО «Хлебороб» Акмолинской области М. Боранбаев, главный чабан ТОО «Жайлау» Мангистауской области Е. Отесов, ремонтник Жамбылского локомотивного депо филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» Н. Хомутенко и другие.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, вклад в укрепление национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в печати, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Под счастливым шаныраком
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Гены, память и искусство
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Грани развития Алматы
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
ООН сменила международное название Турции
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Железное вдохновение
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
Как формировалась государственная символика Казахстана
Раскраски на колесах
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
У женсовета свои доводы
Свежий выпуск
Важен голос каждого
Свежий выпуск
Культурный диалог
Свежий выпуск
Взгляд со стороны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]