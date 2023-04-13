Притворилась беременной, чтобы избежать ареста, автоледи в Абайской области

В Урджарском районе осудили женщину, предъявившую поддельную справку в суде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Абайской области.

Фото: instagram.com/aqmola_pd/

В марте 2023 года в районном суде рассматривалось дело жительницы села Урджар Т.А.Ж., которая попалась на езде в пьяном виде.

Автоледи грозили административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет.

Однако предприимчивая женщина решает избежать ареста и представляет суду справку о беременности.

«Но во время допроса правонарушительница начинает давать противоречивые показания о своей беременности. На это обращает внимание участвующий в деле прокурор, который просит отложить рассмотрение дела и начинает проверять медицинские документы.

Как оказалось, справка о беременности была подделана. Материалы прокурорской проверки были направлены в отдел полиции для привлечения Т.А.Ж. к уголовной ответственности за предоставление суду подложного документа», – рассказали о деле в прокуратуре.

11 марта Урджарский районный суд признал Т.А.Ж. виновной и приговорил к штрафу. За административное же правонарушение сельчанку 20 марта арестовали на 15 суток и лишили права управления транспортом на 7 лет.