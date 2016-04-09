​Приверженность делу глобального разоружения

Адина НУРБЕРГЕН



Как было отмечено на брифинге, на прошедшем 31 марта – 1 апреля саммите Президент выступил с рядом предложений, свидетельствующих о приверженности Казахстана делу глобального ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева, вашингтонский саммит был знаковым событием как по составу участников, так и по вопросам, вошедшим в повестку дня. Так, инициатива американского президента Барака Обамы о предотвращении актов ядерного терроризма была тесно переплетена с инициативами Елбасы о построении безъядерного мира, учреждении глобальной антитеррористической коалиции.

– Участие Президента в саммите позволило вовлечь в орбиту осмысления и проработки казахстанских инициатив руководителей более 50 стран мира, а также лидеров ведущих международных организаций, в том числе ООН, Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, Интерпола, – сказал на брифинге Е. Ашикбаев.

Он отметил, что уже традиционно Казахстан подходит к саммитам по ядерной безопасности с большим багажом достижений. К ним, в частности, можно отнести подписанное в августе прошлого года соглашение с МАГАТЭ об учреждении банка низкообогащенного урана на территории РК. Большим событием в глобальном масштабе также названо принятие в декабре прошлого года Генеральной Ассамб­леей ООН Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, инициатором которой была казахстанская сторона.

– Критически важным было и содействие, которое оказал Казахстан в достижении выполнения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, – добавил спикер.

К успехам Казахстана причисляют успешный старт институционализации договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, который был заключен в 2006 году в Семипалатинске. Так, в 2014 году, в преддверии обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан протокол о негативных гарантиях безопасности к договору о безъядерной зоне в Центральной Азии. Этот документ подписали пять стран с мощным ядерным потенциалом – Россия, Китай, Франция, Великобритания и США.

В свою очередь заместитель председателя Комитета атомного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Тимур Жантикин акцентировал внимание на документах, принятых в ходе саммита.

– Можно сказать, что Казахстан на этой встрече был одним из участников, к которым было приковано внимание, – отметил он. – Благодаря результатам работы и реализации наших политических решений национальный доклад по достигнутым результатам в обеспечении ядерной безопасности на саммите был принят позитивно. Кроме того, Казахстан подготовил заявление по Банку низкообогащенного урана, которое было поддержано 18 государствами, включая крупные ядерные державы.

О глобальных процессах и тенденциях в области ядерной безопасности шла речь в выступлении Михаила Мироненко – руководителя службы стратегических исследований и прогнозирования библиотеки Первого Президента РК.

– Если в конце прошлого века человечеству удалось снизить уровень напряженности в вопросах ядерной безопасности, в частности, были запрещены ядерные испытания, принимались меры по сокращению ядерного оружия, то в последние годы мы видим ухудшение международной ситуации, – подчеркнул спикер. – Так, к факторам военного характера можно отнести поступательное понижение ведущими ядерными державами пороговых значений применения ядерного оружия и рассмотрение вероятности нанесения ущерба косвенным способом. Также идет модернизация ядерных боезарядов и средств их доставки, все большее распространение получает тактическое ядерное оружие, малые ядерные заряды.

Кроме того, по его словам, все больше ядерных объектов и материалов используется в производственной деятельности и медицине, усложняются системы контроля за обращением радиоактивных материа­лов. Ежегодно в мире регистрируется до 100 случаев утраты ядерных материалов. Резкий рост демонстрируют киберпреступления, связанные с терроризмом и использованием радиоактивных компонентов.

– Таким образом, распространение ядерных технологий и их проникновение в повседневную жизнь людей актуализирует вопрос обеспечения ядерной безопасности на качественно новом уровне, – считает эксперт. – Наша страна как один из мировых лидеров в вопросах укрепления ядерной безопасности проводит последовательную колоссальную работу для снижения ядерной угрозы. И выступление на вашингтонском саммите Нурсултана Назарбаева, озвученные им конструктивные предложения призваны предупредить развитие негативных тенденций, обеспечить комплексный системный подход к решению назревших проблемных вопросов.

Участники брифинга также выделили ряд встреч и документов прошедшего саммита. Так, одним из ключевых эксперты назвали совместное заявление РК и США о сотрудничестве в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и ядерной безопасности. Как отметил Е. Ашикбаев, сфера нераспространения – один из краеугольных камней стратегического партнерства между странами.

Кроме того, особое значение придается принятому на состоявшейся встрече Президента Нурсултана Назарбаева с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ совместному заявлению. Лидеры двух стран воспользовались возможностью привлечения внимания мировой общественности к вопросу скорейшего вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Землю от пожара уберечь

Манифест «Мир. ХХI век» Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева – это документ, который защищает будущее всего земного шара.

Канат ДОС, майор, начальник пресс-службы Регионального командования «Орталык», Карагандинская область

Саммит по ядерной безопасности дает возможность укрепить доверие и снизить угрозу применения ядерного оружия в условиях расширения террористических угроз в глобальном масштабе. С первых дней независимости Глава нашего государства делает все от него зависящее, чтобы на Земле был мир, начиная с закрытия Семипалатинского ядерного полигона, указ о закрытии которого стал одним из первых, подписанных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Не могут не тревожить вопросы: в каком направлении будет развиваться ситуация в мире? Откуда и куда хлынут новые потоки спасающихся беженцев? Мы обязаны помнить, что лучшие умы человечества пророчески предупредили, что в будущей мировой войне не будет победителей – ядерное оружие уничтожит планету.

В Манифесте Главы государства, обнародованном в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашинг­тоне, содержатся реалистические и практичные предложения о том, как можно поддержать мир сегодня, на что обратить особое внимание обществу, лидерам других стран. В документе рассматривается создание глобальной коалиции государства за мир, стабильность и безопасность под эгидой ООН.

Как гражданин Республики Казахстан, как военнослужащий, призванный защищать Родину, считаю, что только объединение сил всех стран может предотвратить раскол в мире. Конечно, можно наблюдать молча за всеми военными конфликтами. А затем просто потерять мир, планету и земную цивилизацию. Но мы не должны допустить этого, пока способны думать и принимать решения во имя будущего.

Общеизвестно, что для любого государства, несмотря на его территориальную принадлежность, для всего современного мира реальную угрозу представляют экстремизм и терроризм. Особая опасность современного экстремизма состоит в том, что деятельность его организаций нередко направлена на подрыв основ конституционного строя и безопасности общества, дестабилизацию социально-политической ситуации, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, нанесение вреда основным ценностям демократического общества.

Я полностью поддерживаю нашего Верховного Главнокомандую­щего – Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который обратился к мировым лидерам и всему международному сообществу с настоятельной просьбой – прислушаться к голосу разума и избавить человечество от угрозы смертоносной войны.

Инициативы – конкретны, стратегия – уникальна

Президент Нурсултан Назарбаев в Манифесте «Мир. XXI век» предложил глобальную стратегию по сохранению мира и предотвращению ядерной войны.

Дария КОЖАМЖАРОВА, ректор Таразского государственного педагогического института, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор

Как и многие другие казахстанцы, коллектив Таразского государственного педагогического института с особым интересом и волнением ознакомился с докумен­том Главы государства. В очередной раз мы стали свидетелями уникального выступления, содержащего глубокий анализ современной международной обстановки и конкретных инициатив, направленных на стабилизацию мира на земле. Впервые озвученный тезис о принятии фундаменталь­ных решений, запрещающих размещение смертоносных вооружений в космическом пространстве, на дне и в нейтральных водах Мирового океана и Арктике, позволяет судить о своевре­менности поставленного вопроса по предотвращению потенциальной угрозы войны глобального масштаба.

В коллективе таразского вуза работают в основном женщины, которые с тревогой следят за международными новостными сюжетами, рассказывающими о горячих точках, вспыхивающих то тут, то там. Нельзя забыть об экологическом положении в районах ядерных полигонов и их окрестностей, а также здоровье детей в регионах, где проводились испытания. Все это позволяет нам громко сказать «нет терроризму и ядерным рискам». Мы – за светлое будущее наших детей и не приемлем страх и насилие, именно поэтому поддерживаем нашего Президента, призывающего мировое сообщество к необходимости запрета на все ядерные испытания.

Голос правды и человечности

В рамках состоявшегося в Вашингтоне Саммита по ядерной безопасности Президент Казахстана подарил Президенту США Бараку Обаме картину «Взрыв», написанную известным казахстанским художником, активистом международного антиядерного движения, почетным послом Проекта АТОМ (The ATOM Project) Карипбеком Куюковым.

Карагандинский художник Карипбек Куюков родился недалеко от территории, где располагался Семипалатинский ядерный полигон. Родился без рук. Свои полотна он пишет держа кисть зубами или пальцами ног. Сегодня он – символ антиядерной эпохи Казахстана. Его картины выставлены в частных и государственных коллекциях Америки, Японии, Германии.

Художник, являясь почетным послом Проекта АТОМ (The ATOM Project), конечно же, внимательно следит за всеми событиями, касающимися нераспространения. За прошедшим в Вашингтоне IV Саммитом по ядерной безопасности, в ходе которого был обнародован Манифест Президента РК «Мир. XXI век», получивший статус официального документа Генеральной Ассамб­леи и Совета Безопасности ООН, Карипбек Куюков также внимательно следил. Кому как не ему доподлинно известно, сколько горя может принести и уже принесло ядерное оружие. Мы публикуем мнение Карипбека Куюкова о состоявшемся саммите и его итогах:

– Некоторые, возможно, знают, я был рожден в 100 километрах от Семипалатинского ядерного полигона, расположенного на востоке Казахстана, где Советский Союз в течение четырех десятилетий произвел более 450, испытал более 600 ядерных устройств. Эти испытания имели необратимые последствия для жителей близлежащих окрестностей. Я родился без рук. И это результат того, что мои родители подвергались радиоактивному излучению год за годом.

И самое ужасное заключается в том, что мы даже не подозревали о воздействии, которое оказывают на нас ядерные испытания. Поэтому мое послание так важно сегодня – мы не должны оставаться в неведении.

В местности, где вырос, я видел много матерей и акушерок, которые пребывали в шоке от увиденных ими новорожденных. Я видел семьи, которые были не в силах показывать своих детей людям, пряча их от посторонних глаз и лишь изредка позволяя им выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и увидеть солнце. Я видел семьи, которые умирали в результате рака, развившегося у них от радиации. Как сообщает ООН, более 1,5 миллиона человек в Казахстане пострадало от последствий ядерных испытаний, проводившихся между 1949 и 1991 годами.

Я видел так много горя и страданий на моей Родине, что решил сделать все возможное, чтобы гарантировать, что мое поколение станет последним из тех, кто испытает на себе тягостные и необратимые последствия ядерных испытаний. Я стал активистом антиядерного движения, а также нашел возможность излить свою боль в картинах, которые я создаю. Держа кисточку ртом или при помощи пальцев ног, я передаю свои мысли, свой внутренний мир для того, чтобы никто больше не повторил мою историю. Это моя миссия.

Сегодня я почетный посол Проекта АТОМ – онлайн-кампании по привлечению внимания международного сообщества к проблеме ликвидации ядерной угрозы.

С момента запуска этого проекта в 2012 году было рассказано много историй о тех, кто пережил ядерные испытания Советского Союза. В течение всего времени мы ездим по миру, рассказывая людям о последствиях ядерных взрывов и испытаний ядерного оружия. Я нашел много друзей в этих поездках – активистов и просто заинтересованных людей, которые поддержали Проект АТОМ. Благодаря их поддержке мы продолжили дело. Они показали нам, что мы идем правильной дорогой.

Нас поддержали более 250 000 человек из более 100 стран мира. Наша цель сегодня собрать 1 000 000 подписей. Каждый желающий может подписать петицию на сайте проекта www.theatomproject.org и внести свой вклад в построение мира без ядерного оружия.

Но первый шаг к разоружению был сделан в 1991 году, когда Нурсултан Назарбаев закрыл Семипалатинский ядерный полигон, несмотря на несогласие советского правительства.

Я присоединился к Проекту АТОМ, так как он вдохновил меня довести до конца миссию, которую я начал десятки лет назад. Полная ликвидация ядерного арсенала на планете, возможно, станет задачей для следующего поколения. Я считаю, что должен сделать так, чтобы каждый человек узнал о том, что скрывалось на протяжении многих десятков лет, – о последствиях ядерных испытаний. У меня нет рук, и я не знаю, каково это – взять кого-то за руку. Но у меня есть ноги, которые я использую для того, чтобы создавать картины, и у меня есть голос, который я использую, чтобы говорить, и пока это возможно, я буду использовать то, что у меня есть, чтобы продолжать рассказывать миру о катастрофических разрушениях, нанесенных ядерным оружием даже в мирное время.

Возможно, вы видите то, чего мне не хватает, но на самом деле, у меня достаточно всего, что нужно, чтобы я мог продолжить выполнять свою миссию. Главное, чтобы меня и таких, как я, слушали и слышали люди.

29 августа 2016 года исполняется 25 лет со дня закрытия Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Семипалатинского ядерного полигона. Это историческое решение стало первым шагом человечества к безъядерному миру. И все эти 25 лет Казахстан и его Президент твердо и последовательно следуют к этой высокой цели.

Мы, активисты мирового антиядерного движения, вправе надеяться, что выдающиеся усилия Казахстана и его Лидера по нераспространению и сокращению ядерной угрозы будут достойно оценены международным сообществом. Я горд тем, что с трибуны прошедшего в Вашингтоне саммита весь мир услышал нашего Президента, а выдвинутая им доктри­на «Мир. XXI век» получила статус официального документа ООН. Наш голос – голос Лидера нашей страны – прозвучал на весь мир. Это голос мира, добра, человечности.

С уважением, Карипбек КУЮКОВ

Я – за АТОМ

Манифест Главы государства «Мир. ХХІ век» – это продолжение неустанной работы Нурсултана Назарбаева за сохранение стабильности и безопасности на планете.

Эрлан БАТЫРБЕКОВ, генеральный директор Национального ядерного центра РК, Курчатов

Уже 25 лет, с момента обретения независимости, Казахстан является приверженцем твердой политики глобального предотвращения распространения и применения ядерного оружия. В этом заслуга нашего Лидера нации Нурсултана Назарбаева и народа Казахстана.

Наш Президент неоднократно выступал на саммитах и других международных площадках, неизменно призывая мировое сообщество к политике мира и согласия, отказа от ядерного оружия. И это были не голословные лозунги, а хорошо продуманная программа конкретных действий по постепенному разоружению стран ядерного клуба. Вот и последнее выступление Нурсултана Назарбаева на Саммите по ядерной безопасности и Манифест «Мир. XXI век» в очередной раз подтверждают миролюбивую политику Казахстана. Я убежден, что мировые лидеры и все мировое сообщество прислушаются к призыву Главы нашего государства, в котором четко и ясно изложены 5 направлений действий, которые принесут мир человечеству.

Напомню только некоторые из многочисленных инициатив нашего государства. Прежде всего стоит отметить тот факт, что Казахстан внес существенный вклад в создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, когда в 2006 году в Семипалатинске между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном был подписан соответствующий документ. Казахстан одним из первых среди стран СНГ присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. А в 2009 году с трибуны ООН Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил объявить 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия. Важной новой инициативой Главы нашего государства стал Проект АТОМ, который продолжил политику достижения глобального ядерного разоружения. Он направлен на создание глобальной поддержки запрета испытания ядерного оружия и его тотального уничтожения. В рамках проекта любой человек на планете может подписаться под петицией ко всем лидерам и правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний.

Но самым первым и важным шагом, который заложил основу будущей политики нераспространения, стало то, что Казахстан отказался от четвертого по мощности ядерного арсенала в мире и закрыл самый большой на территории бывшего СССР Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Трудно недооценить важность такого решения Главы нашего государства как для Казахстана, так и для мирового сообщества в целом. Площадь полигона на тот момент составляла 18 300 кв. км, что соизмеримо с территориями таких государств, как Израиль или Словения. История испытаний на полигоне началась с испытания 29 августа 1949 года первой советской атомной бомбы. Всего же было проведено 456 ядерных испытаний, из них 30 наземных, 86 атмосферных и 340 подземных.

Вместе с закрытием полигона наше государство приняло решение добровольно отказаться от обладания всем смертоносным оружием, сосредоточенным там. Это было впервые в истории. Тем не менее с закрытием СИПа возникли вопросы, которые следовало решать нашему молодому государству. Поэтому для проведения комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего СИПа в безопасное состояние в 1992 году был создан Национальный ядерный центр РК. И вот уже 24 года Центр в кооперации с международными организациями успешно реализует возложенную на него миссию – научно-техническое обеспечение реализации политики Казахстана в области мирного использования атомной энергии. Сегодня наши успехи – это вклад в дело мира, это повышение авторитета нашей страны.

Комплекс работ на территории Семипалатинского полигона по поддержанию режима нераспространения длился с 1993 по 2013 год. В основном деятельность велась в рамках соглашения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, подписанного в 1993 году. Отмечу, что в рамках заключенного соглашения работы шли по трем основным направлениям: ликвидация инфраструктуры проведения ядерных испытаний, ликвидация последствий проведения ядерных испытаний и исключение несанкционированного доступа к объектам ядерной деятельности. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что территория Семипалатинского испытательного ядерного полигона полностью очищена от инфраструктуры военно-промышленного комплекса. Уже к 2000 году все штольни и скважины, которые предназначались под подземные взрывы ядерного оружия, приведены в состояние, которое не позволит их использовать по назначению.

Затем наступил следующий этап по реализации режима нераспространения. В ликвидации последствий ядерных испытаний приняли участие ученые Казахстана, России и США, которые на трех испытательных площадках полигона сумели реализовать семь крупных проектов. Их результатом стала частичная реа­билитация загрязненной территории и исключение доступа к отходам ядерной деятельности. С 2008 по 2012 год удалось создать надежные физические барьеры, исключающие несанкцио­нированный доступ к отходам ядерной деятельности на 44 объектах. На всех объектах создана трехуровневая система физической защиты. Это специальные знаки, барьеры и система дистанционного обнаружения.

Сегодня мы продолжаем проводить исследования на территории бывшего СИПа, в ходе которых обнаружены локальные участки, содержащие отходы ядерной деятельности. В частности, было детально обследовано более 350 кв. км территории площадки «Опытное поле». Это еще одна крупная испытательная площадка, где было проведено 30 наземных и 86 воздушных ядерных испытаний. В результате выявлены участки с высоким содержанием отходов ядерной деятельности. На площадке проведена работа по ремедиации выявленных участков. Обнаруженный загрязненный грунт размещен на долговременное хранение в специализированном хранилище.

В деле практической реализации поддержки режима нераспространения важную роль играют работы по конверсии ядерных реакторов в Республике Казахстан. В 2010 году по проекту вывода из эксплуатации реактора БН-350 все отработавшее ядерное топливо было перемещено для долговременного хранения на реакторный комплекс «Байкал-1» НЯЦ РК под гарантии МАГАТЭ. В настоящее время ведется модернизация исследовательских реакторов ИВГ.1М и ИГР. В сотрудничестве с Аргоннской национальной лабораторией и компанией Battelle Energy Alliace, LLC (США) выполняется проект по конверсии топлива в реакторах ИВГ.1М и ИГР. Совместно с иностранными партнерами из Японии, Франции, Бельгии на экспериментальной базе НЯЦ РК проводятся исследования по решению проблем безопасности ядерных реакторов. Это проекты EAGLE, CORMIT, FUKUSHIMA, SAIGA и MYRRHA. Всего проведено 370 внереакторных экспериментов и более 150 реакторных экспериментов на исследовательских реакторах. Результаты наших совместных экспериментов получили широкое международное признание.

Национальный ядерный центр в составе казахстанской делегации принял участие в выставке, организованной в рамках саммита. Казахстанский стенд был посвящен политике поддержания режима нераспространения ядерного оружия в мире на примере решения проблем бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Казахстанская экспозиция привлекла большое внимание участников саммита. Посетители выставки отметили существенный вклад республики в поддержание режима нераспространения, выражающийся в большой планомерной деятельности по ликвидации ядерной инфраструктуры полигона, последствий ядерных испытаний, исключению доступа к объектам ядерной деятельности и ремедиации загрязненной территории. Интерес вызвали проводимые РГП НЯЦ РК работы по конверсии исследовательских реакторов, а также экспериментальные исследования в поддержку безопасности атомной энергетики.

Саммит в Вашингтоне проходил в данном формате последний раз. Однако страны-участницы продолжат координировать действия уже в формате контактной группы. Встречи экспертов более 30 государств будут ежегодными, что будет способствовать делу ядерного нераспространения и укреплению мира на планете.

Четвертый саммит стал этапным

Четвертый и заключительный саммит по ядерной безопасности, недавно завершившийся в Вашингтоне, стал этапным не только для Казахстана, но и для всей мировой общественности.

Георгий КАН, доктор исторических наук, член Ассамблеи народа Казахстана

Сегодня, без преувеличения, можно сказать, что во всем мире нарастает обеспокоенность, когда люди с тревожным ожиданием следят за тем, как драматически складывается в мире военная обстановка. Особенно на фоне вспыхивающих в разных регионах планеты все новых и новых вооруженных конфликтов. Некоторые из них, казалось, потухли, но вновь перерастают в войны и превращаются в очаги кровопролития. Бряцание оружием, в том числе ядерным, к сожалению, становится обыденным делом.

На этом фоне особую актуальность обретают встречи глав государств по ядерной безопасности. Тем более что на них в глобальном масштабе не только идет осмысление взрывоопасной ситуации в современных условиях, но предлагаются конкретные меры по предотвра­щению вселенской катастрофы.

В этом контексте поистине историческим событием, глотком свежего воздуха является Манифест «Мир. XXI век» Н. А. Назарбаева. Символично, что более 60 лет назад был опубликован документ, известный как манифест Рассела-Эйнштейна, который подписали выдающиеся ученые, в том числе лауреаты Нобелевской премии, физики-ядерщики, математики и физики. В манифесте Рассела-Эйнштейна была изложена мысль, если можно сказать, предсказание о том, что в случае продолжения и увеличения числа войн и появления ядерного оружия может быть уничтожен весь человеческий род.

Тогда была середина XX века, а сегодня наступила вторая декада XXI века. За минувшие десятилетия вперед шагнули наука, техника и технологии. Появились новые виды войск – космические, новые виды угроз – киберпреступность. Появилась и новая огромная опасность в виде международного терроризма, не признающего ни границ, ни национальности, ни пощады.

В этих сложных условиях искренне и убедительно прозвучал призыв Главы Казахстана Нурсултана Назарбаева прислушаться к разуму и навсегда избавить мир от угрозы войны. Тем более что с этим призывом обращается Лидер государства, который первым и остается пока единственным в истории человечества, кто отказался от ядерного оружия, 25 лет тому назад навсегда закрыв Семипалатинский ядерный полигон.

Мы, казахстанцы, испытываем гордость за нашу страну, за Лидера нации, который своим примером продемонстрировал международному сообществу реальное стремление к миру и созиданию. Вместе с тем это историческая ответственность каждого из нас за сохранение единства, согласия и спокойствия в таком неспокойном мире.